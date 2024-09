Deze festivalcateraar maakt wodka van zijn aardappelresten

Als je op een festival bent en je hebt geen zin in ingewikkelde broodjes pulled pork en kimchi bao’s, dan is er gelukkig ook altijd wel een lekker frietje te vinden. Een van de frietbakkers die je op veel festivals tegenkomt is Friethoes uit Haarlem. Omdat er na het snijden van hun biologische frieten veel waardeloze stukjes aardappel overblijven, besloten ze er iets nuttigs van te maken. Iets wat misschien nog wel lekkerder is dan friet. Of, nou ja, in ieder geval even lekker: wodka.

Ik belde Victor van Veelen van Friethoes die de wodka gisteren tijdens ADE Green presenteerde.

Videos by VICE

MUNCHIES: Hoi Victor, gisteren werd jullie aardappelwodka gelanceerd, was het een leuk feestje? Victor van Veelen: We hebben het vrij rustig gehouden! De lancering was tijdens ADE Green, en vond ’s middags plaats. ADE wil als organisatie zo groen mogelijk zijn, en zoekt daarvoor naar vernieuwende ideeën die daaraan bijdragen. Wij waren daar dus ook aanwezig met onze wodka. We hebben ons verhaal verteld, en daarna kreeg iedereen een shotje van de wodka. Eén shotje was genoeg, want hij bevat iets meer dan veertig procent alcohol.

Smaakt de wodka naar aardappels? Je proeft niet echt de aardappel, maar het heeft wel een aardachtige smaak. Het smaakte eigenlijk een beetje naar grappa. Het is een pittige wodka, anders dan je misschien gewend bent. In Nederland noemen ze iets al wodka wanneer er aan pure alcohol een smaakje toegevoegd zit, maar de onze is dus van aardappel gemaakt.

Was het maken van wodka het eerste wat in jullie opkwam voor het hergebruiken van de aardappelresten? We gaven eerst altijd de aardappelresten terug aan de boer waar we de aardappels van kopen. Hij maakt er compost van of geeft het aan de varkens, volgens mij. Het wordt in ieder geval nooit zomaar weggegooid. Toch wilden we er eens wat anders mee. We wisten dat wodka vroeger van aardappels gemaakt werd, en lusten natuurlijk zelf ook graag een wodkaatje. Van de aardappelresten die we over hadden van Mysteryland, daar stonden we deze zomer met onze frietkar, hebben we onze eerste batch wodka gemaakt. Dit hebben we in samenwerking gedaan met de organisatie van Mysteryland, zij houden zich ook heel erg bezig met duurzaamheid.

Foto met dank aan Friethoes

Is het moeilijk om van aardappels wodka te maken? Nee, het is niet zozeer moeilijk maar je hebt wel veel aardappelrestjes nodig. Op Mysteryland hadden we driehonderd kilo over, daarmee zijn we naar Mofongo’s Distillery in Groningen gegaan, zij zijn nog een van de weinigen die wodka stoken van aardappels. Van die driehonderd kilo is slechts tien liter wodka overgebleven. Het is dus best bewerkelijk, maar het duurt slechts een week om de wodka daadwerkelijk te maken.

Hoeveel kilo’s aardappelrestjes zijn jullie van plan om te redden? De eerste batch is positief ontvangen, dus het smaakt sowieso naar meer. Hoe groot we hierbij mogen dromen durf ik nog niet te zeggen. We leveren dankzij onze nieuwe frietfabriek tegenwoordig ook friet aan de horeca. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we naast frieten ook onze wodka aan de horeca kunnen leveren. Ik zie het al voor me: dat gasten die friet bestellen een glas aardappelwodka als digestief krijgen.

En kan ik in de nabije toekomst op festivals naast een friethoes ook een glas wodka bestellen? Dat zou wel fantastisch zijn, maar daar hebben we helaas geen vergunningen voor. Vooralsnog richten wij ons dus eerst op de horeca.

Dankjewel, Victor.