Flat earther “Mad” Mike Hughes lanceerde zichzelf om te laten zien dat de aarde plat is

Na maanden van uitstel, lanceerde stuntman “Mad” Mike Hughes zichzelf afgelopen zaterdag toch echt in zijn zelfgemaakte raket. Hughes is een voormalig NASCAR-baas, wetenschapsscepticus, durfal en bovenal: flat earther. Hij probeerde te bewijzen dat de aarde plat is door er een rondje omheen (of hoe heet het als de aarde echt plat is?) te vliegen in raket met stoomaandrijving. Hughes bereikte een hoogte van 570 meter en een topsnelheid van 565 km/u, voordat hij z’n parachute uittrok.

De raket was versierd met de tekst “Research Flat Earth” en deels gefinancierd door een groep met dezelfde naam. Totale kosten van de raket? 16.000 euro. En dat ding werd gelanceerd van een rail achterop een omgebouwde camper. Om een of andere reden voelt dat heel toepasselijk.

Videos by VICE

Oorspronkelijk zou de lancering in november vorig jaar plaatsvinden, maar het Amerikaanse Bureau of Land Management wist dat te voorkomen. Zij lieten Hughes weten dat hij z’n raket niet mocht lanceren op land dat federaal eigendom is.

De lancering werd, volgens de Associated Press die aanwezig was voor de stunt, bijna opnieuw gecanceld, nadat de raket druk begon te verliezen. Hughes liet zich niet tegenhouden door dit kleine probleem en klom gewoon in z’n raket. Hij lanceerde zichzelf en daar kwam weinig sensatie aan te pas; het aftellen sloeg hij zelfs over.

Zoals je in de video van de lancering kunt zien, lijkt alles volgens plan te verlopen. De hoofdparachute werd ingezet op de apofocus (dit is het hoogste punt in de baan van een raket). Wel had Hughes een tweede parachute nodig om zijn afdaling verder te vertragen, maar dat deerde niet. En bij de landing splitste de neuskegel van de raket op twee plaatsen, zoals gepland.

“Mad” Mike Hughes en z’n zelfgemaakte raket. Afbeelding: Mike Hughes/Facebook

“Ben ik blij dat ik het gedaan heb? Ja, ik denk het wel,” zei de 61-jarige Hughes tegen de Associated Press. “Ik voel het waarschijnlijk morgenochtend pas. Dan kan ik waarschijnlijk mijn bed niet uitkomen. Maar ik kan vanavond gelukkig gewoon naar huis om te eten en m’n katten te zien.”

De lancering vond plaats buiten Amboy. Amboy is een spookstad die in 2005 werd gekocht door Albert Okura. Okura is de eigenaar en oprichter van Juan Pollo, een restaurantketen in het zuiden van Californië. Amboy bevindt zich in de Mojavewoestijn ongeveer 240 kilometer van Los Angeles en het hoofdkwartier van SpaceX vandaan – dat technisch gezien minder raketten met menselijke passagiers heeft gelanceerd dan Hughes op dit moment heeft gedaan.

Dit was de tweede succesvolle lancering van Hughes. In 2014 lanceerde hij zichzelf voor het eerst op een met stoom aangedreven raket tot een hoogte van ongeveer 420 meter. Hughes stortte na die lancering fysiek in elkaar en had toen enkele dagen nodig om te herstellen.

Het is best wel indrukwekkend om jezelf tweemaal succesvol te lanceren in een zelfgebouwde raket. Maar helaas voor Hughes, draagt zijn stunt weinig bij aan het debat over of de aarde plat is of niet. Om de kromming van de aarde te kunnen zien, moet je een hoogte van meer dan 10 kilometer bereiken.

Hughes heeft pas vijf procent van deze minimale hoogte bereikt. Hij vertelde tegen de Associated Press dat hij in de toekomst van plan is om zichzelf te lanceren in een zelfgemaakte raket die aan een weerballon is bevestigd. Hiermee zou hij een hoogte van 110 kilometer kunnen bereiken. Het is alleen nog onduidelijk hoe zijn plannen om gouverneur te worden zijn ruimteambities gaan beïnvloeden.