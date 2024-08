Deze fotograaf bedekt zijn naakte zelfportretten met grapefruit en rodekool

De allersimpelste manier om iemands aandacht op een object in een foto te vestigen, is door het gewoon in het midden te plaatsen. De jonge Franse fotograaf Marwane Pallas past die techniek veelvuldig toe, maar wel pas als de foto eenmaal af is. Over naaktportretten van zichzelf kwakt hij opengesneden grapefruits, stukken rodekool en afgevallen knopen. En zo zijn zijn dromerige zelfportretten niet zozeer het product van zijn werk, maar meer een achtergrond waarmee hij verder gaat.

De alledaagse spullen die hij op zijn foto’s legt, lijken misschien weloverwogen, maar Marwane vertelt ons dat het eigenlijk vooral neerkomt op vrije associatie. “Mijn benadering is vrij pragmatisch. Ik bereid mijn shoots bijvoorbeeld niet echt voor. En de objecten die ik er vervolgens overheen leg, kies ik op een kinderlijke manier. Ik kijk niet naar wat de spullen voor betekenis hebben, maar enkel naar de kleur en de vorm.”



“Op deze manier probeer ik naar simpele – maar surrealistische – visuele metaforen te zoeken,” legt hij verder uit. “Zo wordt een halve sinaasappel die ik bij de lunch eet heel makkelijk een borstkast.”

De knopen spelen een iets andere rol. Omdat Marwane zichzelf naakt op de foto zet, zit hij regelmatig in de knoop met naaktcensuur op Instagram. “Het was nooit de bedoeling dat ze zo vaak terug zouden komen, maar de knopen zijn gewoon een makkelijke manier om mijn naaktportretten geschikt voor Instagram te maken.”

Het is daarnaast ook vrij uniek dat de modefoto’s van Marwane allemaal zelfportretten zijn. Hierdoor valt zijn werk op binnen het genre, maar eigenlijk gaat het hem meer over de vrijheid die het hem in zijn werk geeft. “Ik wil niet van anderen afhankelijk zijn,” zegt hij. “Met selfies heb ik de mogelijkheid om alles op mijn gemakje zelf uit te vogelen.”

