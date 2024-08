Deze fotograaf laat zien dat gewone dingen ook lachwekkend kunnen zijn

Deze fotoserie is onderdeel van ons Photo Issue .



Jamie Lee Curtis Taete is schrijver en fotograaf uit het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels woont hij zes jaar in Los Angeles. Hij heeft een flinke tijd bij VICE gewerkt en in de loop van de jaren hebben we natuurlijk een hoop van zijn werk gepubliceerd, waaronder foto’s van een saai bezoek aan een Ark van Noach-pretpark in Kentucky, escape room-superfans, en een strandfeest met voormalige mormonen, chassidische joden en aanhangers van Scientology. Jamie werkt nu als freelancer en heeft beelden geschoten voor The New York Times, Daily Mail, BuzzFeed , en anderen. We zijn zo trots.



Zijn werk doet vaak denken aan de vervreemdende foto’s die je tegen zou kunnen komen op oude, verstofte fotowebsites; van machtig deprimerende foto’s van een gothicbijeenkomst in Disneyland tot schaapachtig lachende fans op een pornobeurs. Hij is een meester in het vastleggen van beeldgrapjes en ongemakkelijke momenten. Zie hier de grepen uit zijn archief die hij voor ons Photo Issue heeft gedaan.