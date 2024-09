Deze fotograaf maakt paardenportretten vanuit een kuil in de grond

Paarden doen gekke dingen met mensen. Zo zorgden ze er bijvoorbeeld voor dat Nick Turner zijn kleren op een hoopje gooide om naakt tussen een horde wilde paarden te dartelen in IJsland. Maar ook fotograaf Andrius Burba krijgt gekke kronkels van knollen. Hij dook in een grote kuil om de dieren van onderen te fotograferen, zonder beugels, teugels en zadels.

Andrius Burba en zijn fotocollectief Underlook begonnen in 2016 met het fotograferen van dieren vanaf de onderkant. Hun eerste project ging om katten, en dat werd natuurlijk meteen internethit. Vervolgens gingen ze dit fotografisch experiment ook aan met honden en konijnen. Maar het meest recente werk van Burba en zijn team was een zware onderneming. Voor hun nieuwste project, met de passende titel Under-Horse, dook de fotograaf opnieuw in zijn fotokuil om dit keer paarden vast te leggen vanuit een fris perspectief.

Bij de fotoshoot moet elk paard op een doorzichtige glazen plaat staan. Daaronder zit een gat van drie meter, waarin de fotograaf zijn set heeft gebouwd. De modellen voor deze serie zijn wat zwaarder dan hun voorgangers; ze wegen gemiddeld zo’n 600 kilo. Burba wilde op de set een “paardvriendelijke omgeving” creëren, zodat het een comfortabele werkplek was voor zowel mens en dier.

De beesten werden een voor een over de plaat en dus over Burba heen geleid. “Ik heb zelfs rubberen hoefijzers laten maken, zodat er geen krassen in het glas kwamen,” vertelt de fotograaf aan Creators.

Het hele project duurde twee maanden. Het resultaat, en een video die laat zien hoe de foto’s zijn gemaakt, vind je hieronder:

Check de website van Andrius Burba en Underlook om meer werk te zien.