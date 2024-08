Deze fotograaf schijnt haar licht op hoe naaktselfies ons leven hebben veranderd

Bang dat je iets mist? Begrijpelijk. Daarom hebben we een nieuwsbrief met onze beste stukken, video’s én winacties: http://bit.ly/vicenieuwsbrief



Fotograaf Dora Papanikita is ervan overtuigd dat smartphones onze seksuele communicatie heeft veranderd. En daar is waarschijnlijk elke smartphonegebruiker het mee eens. Technologie heeft volgens haar invloed op de manier waarop we seksueel aan onze trekken komen. De toegankelijkheid van seksuele relaties met mensen van over de hele wereld is bovendien veel groter geworden.

In haar serie Sex in the Digital Age laat ze dit soort relaties vanuit het vrouwelijk perspectief, en onderzoekt ze hoe de seksuele expressie van jongeren is veranderd door apps als Snapchat en Instagram.

VICE: Hoe raakte je in dit onderwerp geïnteresseerd?

Dora Papanikita: Ik wilde dit werk eigenlijk al heel lang maken, en na een aantal gesprekken met mijn vrienden besloot ik het gewoon te doen. Eigenlijk kwam het door één specifiek gesprek. Een vriendin vertelde dat ze een monogame relatie had met iemand die in dezelfde stad woonde, maar waar ze nooit mee afsprak. Ze hadden een relatie via hun smartphones. Het verbaasde me dat technologie niet alleen invloed heeft op de manier waarop we leven, maar ook op de manier waarop we seks ervaren.

Met mijn project wil ik wat wat verder gaan dan alleen de naaktselfie. Ik vraag me af: helpt het meisje om meer zelfvertrouwen te krijgen? Vinden meisjes het leuk om te doen? Welke invloed heeft het op de seksuele communicatie van een stel, vooral wanneer je ver uit van elkaar vandaan woont?

Welke invloed heeft technologie gehad op de manier waarop onze generatie communiceert, denk je?

We kunnen constant met elkaar communiceren. Dat staat voorop. Tegenwoordig is het eigenlijk niet meer echt mogelijk om iemand echt te missen. Snap je? Je kunt hun stem horen, hun gezicht zien en hun woorden lezen. Elke dag opnieuw. De afstand wordt kleiner. Het maakt eigenlijk niks meer uit of je vriend of je geliefde in een andere stad of op een ander continent is. De communicatie blijft hetzelfde.

Bovendien heeft social media ook een cultuur gecreëerd waarin iedereen op elk moment van elkaar weet wat ze aan het doen zijn. En dat kan voor problemen zorgen, want wanneer je écht met elkaar praat, heb je elkaar misschien wel helemaal niks te zeggen. Je weet namelijk al wat ze hebben gedaan. Maar de smartphone heeft ook invloed gehad op seksuele verbintenis. Het maakt namelijk mogelijk dat je seksuele interactie kan hebben met je partner, of wie dan ook, op elk gewenst moment, op elke afstand. Je kunt je partner niet echt meer missen, ook niet seksueel. Door smartphones is alles zo makkelijk geworden.

Is het een bewuste keuze dat je met je project alleen het vrouwelijke perspectief belicht?

Dat heb ik niet echt met met een duidelijke reden gedaan. Ik wilde gewoon één kant van de communicatie laten zien. Ik ben een meisje en de verhalen die ik heb gehoord, wil ik graag vertellen. Ik heb zulke gesprekken nog niet met jongens gehad.

Denk je dat technologie uiteindelijk een positief of negatief effect heeft op relaties?

Allebei. Technologie is te gek en we kunnen er enorm veel mee. Maar als je onze telefoons en onze wifi van ons af zou pakken, dan zouden we niet meer weten wat we met onze levens aanmoeten. Ik denk dat het vooral gaat over hoe je het gebruikt. Bijvoorbeeld voor seksuele communicatie als je een stel bent. Dat is lief, en het werkt. Je moet het alleen niet te veel doen.

Door onze smartphones krijgen we namelijk constant een overvloed aan beelden op ons afgevuurd, de hele dag lang. Hou het een beetje speciaal. Als je de hele tijd naaktselfies naar elkaar stuurt, raak je er op een gegeven moment voor afgestompt. Maar zo werkt het bij alles. Ik denk dat het goed is om mensen bij elkaar te brengen, dat die toegankelijkheid er is. Maar het zorgt er ook voor dat mensen elkaar snel zat zijn. Het is denk heel belangrijk om soms iemand te missen.

