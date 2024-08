Deze fotograaf verandert mensen in levensgrote Bratz-poppen

Deze fotoserie is onderdeel van ons Photo Issue .



Het pastelkleurige werk van Arvida Byström, een 27-jarige fotograaf uit Stockholm, daagt de kijker uit om na te denken over objectivering, hoe de maatschappij femme lichamen behandelt, en psychische gezondheid in onze digitale wereld. Haar foto’s hebben in publicaties als Wonderland, Garage en Dazed gestaan. In 2017 bracht Prestel Publishing Pics or It Didn’t Happen uit, een monografie die ze deelde met kunstenaar Molly Soda, vol afbeeldingen die waren verbannen van Instagram.

Toen we Byström vroegen of ze wilde meewerken aan ons nieuwe Photo Issue kwam ze met het idee iets te doen met de recente populariteit van de #bratzchallenge, waarbij mensen zich opmaken en kleden als Bratz-poppen en de resultaten ervan online delen. Byström en haar styliste, Lo Hallén, vertelden ons over deze fotoserie. “We wilden dat het een viering zou zijn van alle fantastische kunstenaars die meedoen aan deze trend, maar tegelijkertijd wilden we het ook vervormen tot een eenzame parodie. Dit vanwege de eenzaamheid die vaak centraal staat in internetcultuur, en de mooie dingen die daaruit voortkomen. We vinden die Bratz-poppen natuurlijk belachelijk – hoezo is dit kinderspeelgoed? – maar tegelijkertijd hebben ze wel een paar ongelooflijk leuke outfits.”

Shirt en panty van Acne Studios; rok van Dominika Skansen van C.U.M Clubwear; schoenen van Demonia

Hoed van Western Express van Sko Uno; Blouse Freja Wesik; Korset en rok van Humana Second Hand

Jasje en blouse van Emelie Janrell; broek van Acne Studios; oorbellen van Charlott Vasberg

Jurk van Emelie Janrell; schoenen door Underground van Sko Uno; oorbellen van Charlott Vasberg

Jurk van Freja Wesik

Jurk van Nhorm

Styling Lo Hallén

Make-up Michel Franco en Sandra Magnusson

Setdesign Fredrik Sundberg Svartnäs

Productie Fredrika Eriksson

Modellen Gudfreja, Malin Efua, Alejandro Montero Bravo en Christopher