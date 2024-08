Een verzameling beroemde stillevens met hier en daar een ongevraagde pik

Op het internet word je regelmatig geconfronteerd met existentiële vraagstukken over het menselijk bestaan. Zoals: waarom voelen mannen zich zo vaak geroepen om ongevraagd vrouwen lastig te vallen met foto’s van hun leuter?



De Zweedse fotograaf Elisabeth Ubbe ging op zoek naar een verklaring. In haar eerdere werk dook ze al in andere heikele vrouwenkwesties, zoals vrouwenbesnijdenis en borstvoeding in het openbaar.

Ze dacht dat, als mannen écht zoveel behoefte hebben om hun piemel te laten zien, ze daar best een handje bij kon helpen. Zo ontstond Still Dick, een fotoserie waarbij ze stillevens van haar lievelingskunstenaars een upgrade gaf met wat extra pik.







Ubbe reconstrueerde de stillevens in haar studio en liet mannelijke modellen naakt poseren. Ze zei tegen VICE dat de mannen in de foto’s hun werk als “verzetsdaad” zagen.

De piemels op de foto’s zien er wat misplaatst uit – en soms zelfs absurd of treurig. Ubbe wilde het brute shockgevoel nabootsen dat een ongevraagde dickpic bij iemand kan veroorzaken. De foto’s laten volgens Ubbe de pikken zien “zonder dat ze macht over iemand hebben of iemands privésfeer verstoren.”

Je ziet niet alleen penissen in allerlei vormen en maten – de foto’s benadrukken ook hoe belachelijk dickpics eigenlijk zijn.

Bekijk hierover meer foto’s:

Recreatie van Pyramide des crânes, door Paul Cézanne (rond 1901).

Recreatie van Rougets, door Claude Monet (rond 1870)

Recreatie van Le quartier de viande, door Claude Monet (rond 1864).

Recreatie van Stilleven met asperges, door Adriaen Coorte (1697).

Recreatie van Stilleven met appels, door Paul Cézanne (1878).

Recreatie van Stilleven met citroenen op een bord, door Vincent van Gogh (1887).

Recreatie van De schepping van Adam, door Michelangelo (rond 1511).

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Duitsland.