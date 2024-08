Deze fotograaf wacht tot je nét je mond vol hebt

Een man trekt zijn mond wagenwijd open, en werkt met moeite een stroperige ijswafel naar binnen. Precies op dat moment klikt de camera van Kristine Wathne, een 22-jarige Noorse fotografe. Foto’s zoals die van de wafeletende man zijn kenmerkend voor het werk van Wathne. Ze zijn grappig, herkenbaar en vooral gênant – etensfoto’s staan nou eenmaal niet bekend als de meest charmante kiekjes.

“Ik wilde de ongemakkelijkheid vastleggen die ik zelf voel als ik aan het eten ben,” vertelt Wathne aan Creators. Ook wilde ze portretten maken. Deze twee dingen bracht ze dus samen in de fotoserie Eat Repeat. Wat Wathne vast wil leggen in haar serie is het herkenbare ongemak van eten in het in bijzijn van vreemden. En dan in het bijzonder de momenten dat je per ongeluk een te grote hap neemt die amper te kauwen is. Zoiets als een driedubbelbelegde hamburger eten op een eerste date.

Maar lang niet iedereen schaamt zich voor zijn volle mond. Een van Wathne’s ‘slachtoffers’, een vrouw gehuld in een blauwe jas en bril, vertelde na de foto dat ze door haar leeftijd geen last meer heeft van de schaamte van publiekelijk eten. Je eet immers elke dag een aantal keer, dus die ongemakkelijkheid is helemaal nergens voor nodig. Ze staat dan ook vrolijk kauwend op de foto.

De beelden zijn geschoten met een felle flits, iets wat etensfoto’s niet bepaald smakelijker maakt. Toch zijn de foto’s van Wayne absoluut niet walgelijk. De flits en de donkere achtergrond benadrukken vooral de universaliteit van eten. Iedereen doet het, en iedereen ziet er niet uit met een flinke hap voedsel in hun mond.

