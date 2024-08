Deze foto’s geven je een kijkje in de lowrider-cultuur van Los Angeles

Jason Cordova was alweer een tijdje bezig met straatfotografie toen een vriend hem meenam naar South Central LA en hem de lowrider-cultuur in Compton liet zien. Hij begon er de LA Sundays vast te leggen. De scene bestond op dat moment nog maar net, maar hij voelde zich er direct als een vis in het water. Vooral het moment als een evenement net begon vond hij vet. “Ze kwamen vanuit het niets aangereden, namen het hele kruispunt over met burnouts, rook, en heel veel energie. Zoiets had ik nog nooit gezien. Daarna kwam de politie en moesten ze op zoek naar de volgende locatie. Het was altijd een dik feest. Zoveel diversiteit, energie, positiviteit en liefde. Maar ook woede. Nou, genoeg ingrediënten om geïnspireerd te raken als fotograaf.”

Het duurde even voordat Cordova het vertrouwen won – er waren niet veel mensen die met fototoestellen rondliepen, en sowieso viel elk nieuw gezicht best wel op. Maar hij hield vol en bleef de evenementen bezoeken, net zolang totdat ze hem goed genoeg kenden en hij de boel mocht vastleggen. Daarna ging hij een jaar lang elke zondag langs. Hieronder zie je een selectie van de foto’s die hij toen gemaakt heeft.