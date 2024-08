Deze foto’s laten de kleurrijke rave-scene van Parijs in de jaren negentig zien

Terugkijken naar de eerste stappen die je idool ooit in de muziekwereld zette, heeft iets magisch. Wanneer je door het fotoboek Plastic Dreams van Olivier Degorce bladert, word je direct meegenomen een prachtig tijdperk voor Europese housemuziek: Parijs in de jaren negentig. Hierin zie je de Chemical Brothers in de dagen dat ze nog haar hadden, Arnaud Rebotini zonder zijn karakteristieke snor en driedelig pak, en een jonge, roekeloze Carl Craig. Maar wat je vooral ziet zijn Franse clubs nog voordat het een commerciële bende werd. Het was rauwer, spannender en mysterieuzer.

Naast dat Degorce deze tijd mooi vastlegde, documenteerde hij ook de beginselen van artiesten die later de dance-scene zouden domineren. Foto’s van undergroundfeestjes in de Parijse buitenwijken laten zien hoe dj’s steeds meer zichtbaar en populair werden. Tijdens het bekijken van dit boek komen er twee emoties naar boven: verdriet dat je dit tijdperk gemist hebt en een soort trots dat dit ooit gebeurd is. Bekijk de foto’s hieronder. Het boek is inmiddels verkrijgbaar via verschillende (Franse) boekhandels.

The Chemical Brothers op het dak van Radio Nova (Parijs, 1997).

Sextoy & la Bourette in het American Center (Parijs, 1995).

Untitled (Parijs, 1993)

Untitled (Parijs, 1993)

Rave (buitenwijk van Parijs, 1992)

Miss Kittin bij Radio FG (Parijs, 1996).

Matthew Herbert in de Rex Club (Parijs, 1996).

Manu le Malin bij een rave in Aqualand (Gif-sur-Yvette, 1992)

Le Queen (Parijs, 1997)

Laurent Garnier in de Rex Club (Parijs, 1993).

Lady B in de Rex Club (Paris, 1994).

Jérôme Pacman in Queen (Parijs, 1994)

Jeff Mills in het Royal Moncel Abbey (Pontpoint, 1993).

Een feest bij het Musée d’art moderne (Parijs, 1994).

DJ Pierre bij Radio FG (Parijs, 1994).

DJ Krush bij square Payenne (Parijs, 1995)

Dave Clarke bij Radio FG (Parijs, 1994)

Carl Craig bij Bourget (Parijs, 1994).

Arnaud Rebotini (Parijs, 1997)

De afterparty bij St-Louis Hospital (Paris, 1992).

Josh Wink bij Radio FG (Parijs, 1995)

100% Isis bij Folie’s Pigalle (Paris, 1993).