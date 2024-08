Deze foto’s laten het pure plezier van headbangen zien

Headbangen is een volledig natuurlijke reactie op muziek, net zoals de neiging om een moshpit te vormen of te zuipen als het lekker weer is. Wetenschappers hebben zelfs door het hele dierenrijk de gewoonte van je hoofd op gewelddadige wijze op en neer bewegen bij ritmische geluiden geobserveerd, van duiven tot zeeleeuwen. En bij Bloodstock, het grootste onafhankelijk metalfestival van het VK, wordt het tot een kunst verheven.



Dit weekend kwamen er 18.000 metalheads en moshers samen bij Catton Park in Derbyshire om naar headliners zoals Megadeth, Killswitch Engage en Meshuggah te luisteren. Je hoofd op echt zware muziek rondsmijten is gewoon pure vreugde, ondanks de keerzijden die er ook aan vastzitten (dokters smeekten oud-Metallica-bassist Jason Newsted ooit om te stoppen met headbangen nadat hij whiplash kreeg), maar hé – zonder risico’s is het leven ook wel erg saai, toch?

VICE-fotograaf Christopher Bethell dook samen met fans in de moshpit om een van de oudste rituelen van metal vast te leggen. Als je wilt zien hoe het er in het echt aan toe ging, kijk dan even onze TikTok.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.



