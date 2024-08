Deze foto’s laten zien hoe gezellig en intiem een pornoshoot kan zijn

Bang dat je onze beste fotoreeksen en verhalen mist? Schrijf je in voor onze wekelijkse newsletter en volg ons op Instagram.

Op een strand op enkele kilometers van Sitía, in het oosten van Kreta, besloot John B. Root zijn nieuwste expliciete film te draaien: Les Plaisirs de la chère [oftewel: Vleselijke verlangens, red.]. Daarvoor verzamelde hij een vijftiental acteurs tegen een achtergrond van turquoiseblauw water en kiezelstenen (naakt)stranden.

Fotograaf Rebecca Topakian besloot deze unieke groep vakantiegangers in beeld te brengen. Op het menu stonden een bed & breakfast, Kretenzisch eten, wijn, rakki en… uiteraard: seks. Niet zomaar eender waar, wel op een boot, in een kleine baai of tussen de kliffen. Van negen uur ‘s ochtends tot zeven uur ‘s avonds zaten technici in de volle zon te zwoegen, om toch maar op tijd klaar te geraken. De acteurs en actrices hadden meer geluk: zij konden tussen hun scènes door het eiland gaan verkennen. Ze bezochten antieke ruïnes of lagen ontspannen te genieten in de zon. En ongetwijfeld zal deze bende hebben gezorgd voor heel wat plezier bij een paar verdwaalde wandelaars.

