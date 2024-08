De verwoede pogingen om paranormale activiteit vast te leggen

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Ik groeide op met de spookverhalen over het huis van mijn familie. Dat huis staat op een oude plantage in Memphis en werd gebouwd in de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog. Keer op keer vertelde mijn familie over de voetstappen die je ‘s avonds op de trap hoorde. Maar was het echt? Of heeft mijn familie de geesten zelf tot leven gewekt met al die spookverhalen?



Met de hulp van mijn oom en tante, die paranormale onderzoekers zijn, ging ik op zoek naar bewijs van iets wat niet te bewijzen valt. We gebruikten technieken die meer dan een eeuw geleden werden uitgevonden door spiritisten, in combinatie met moderne hulpmiddelen. Zo gebruikten we bijvoorbeeld audio-opnameapparaten, EMF-meters die elektromagnetische velden meten en laserrasters die licht met een golflengte van 532 nm projecteren, waarvan sommige onderzoekers geloven dat je er visuele verstoringen mee kunt detecteren. De apparatuur werd in en rond het huis opgezet, en vervolgens wachtten we – soms wel urenlang. Na elk bezoek beoordeelden we het bewijs en bekeken we de beelden waar paranormale activiteiten op te zien zouden zijn.

De foto’s hieronder zijn het resultaat van ons onderzoek. De titel van het project, Record of Cherry Road, is een eerbetoon aan het originele ‘Record of Cherry Road’, waar mijn moeder, Cary, als kind in de jaren zestig aan begon, om zo de onverklaarbare gebeurtenissen om haar heen vast te leggen.

Met deze beelden onderzoek ik de geesten van mijn eigen familie, waar de doden blijven voortleven in de namen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Cary is niet alleen de naam van mijn moeder, maar ook van mijn grootmoeder, overgrootmoeder en zelfs mijn eigen tweede naam. Het leek me een mooi idee om oude foto’s, kaarten van voetstappen en schriftelijke verslagen van gebeurtenissen uit de jaren zestig te presenteren naast hedendaags fotografisch bewijsmateriaal en metingen van visuele en auditieve verstoringen. Het geheel zorgt ervoor dat de geschiedenis en mythen met elkaar worden vermengd.

Het doel van Record of Cherry Road is om onze voortdurende afhankelijkheid van fotografie als bewijsmateriaal in twijfel te trekken. Zien we gewoon wat we geloven, of geloven we wat we zien?

De beelden bevinden zich op de grens van het feitelijke en wat we zelf geloven. Daarmee confronteer ik mijn eigen gebrek aan een zesde zintuig, in tegenstelling tot de gevoeligheid die mijn familieleden voor onzichtbare activiteiten hebben. Net als veel andere paranormale onderzoekers, ben ik afhankelijk van een apparaat om de ongrijpbare geest van overledenen vast te leggen. Net als de spookverhalen uit mijn jeugd, is het resultaat zowel echt als denkbeeldig.

Measuring Visual Disturbances #4

Measuring Visual Disturbances #1

Bellevue

Walks of the Ghost (Second Floor), uit Cary’s “Record of Cherry Road”

Measuring Visual Disturbances #2

Pagina 16 (Strange But True), uit Cary’s “Record of Cherry Road”

Artifact (Raleigh Cemetery)

Halloween

Radio Towers

Pagina 20 (I Don’t Believe in Ghosts, But…), uit Cary’s “Record of Cherry Road”

Site of Activity (Backyard) (532nm)

Cotton Field (Ectoplasm)

George

Artifact (Cherry and Gwynne)

George, [George], and George