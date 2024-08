Deze foto’s van leegstaande Brusselse cafés doen je pijn aan het hart

Vers getapte biertjes, halfdronken mensen en lawaaierige terrassen: het cafégebeuren lijkt bijna een vervlogen herinnering. De horeca in België ligt nu zo goed als een jaar noodgedwongen op zijn gat. De voorziene heropening is nu verplaatst naar 1 mei, indien de coronacijfers gunstig blijven evolueren. Maar voor veel cafés is hun voortbestaan daar nog niet mee gegarandeerd. De financiële impact van de coronamaatregelen is gigantisch.

Volgens Horeca Vlaanderen leden de Vlaamse horecabedrijven in 2020 gezamenlijk een omzetverlies van ongeveer 6 miljard euro. Het geschatte omzetverlies voor het eerste kwartaal van 2021 loopt nu al op tot 2,2 miljard euro. De overheid speelde hier op in door extra steunmaatregelen door te voeren, zoals een vermindering op sociale bijdragen en een verlenging van het overbrugginsrecht. Op de persconferentie van het overlegcomité op 5 maart kondigde de Vlaamse regering nog extra steun aan: het steunpercentage van het Vlaams beschermingsmechanisme wordt verhoogd van 10% naar 15% voor de volgende periode. Een stap in de goede richting, maar een algemene heropening op 1 mei broodnodig.

Videos by VICE

Le Petit Lion

Voor zijn fotoreeks “cafés latents” fotografeerde Arnaud 18 Brusselse etablissementen. “Het zijn allemaal cafés waar ik voor de lockdown soms iets ging gaan drinken. Ik denk dat ik overal dronken ben geweest.” De tijdloze foto’s tonen de rauwe eenzaamheid van bars, die schreeuwen om een nieuwe ‘tournée générale’. Lege stoelen en tafels, bestofte ramen en een verlaten toog… Op een vrijdagavond in het pre-coronatijdperk waren de gefotografeerde cafés een luidruchtige broeihaard van beschonken mensen, nu is het er leeg en stil.

“Het zijn allemaal cafés waar ik voor de lockdown soms iets ging gaan drinken. Ik denk dat ik overal dronken ben geweest.”

Voor zijn fotoreeks was het net die vibe van isolatie en aftakeling waar Arnaud naar op zoek ging: “De verlichting in de cafés bleef altijd uit. De enigste lichtbron voor de foto’s kwam van buitenaf, dat waren vaak de straatlichten. Zelf zag ik vaak niet eens wat ik fotografeerde, omdat het binnen zo donker was. Maar ik wou het zo, omdat die esthetiek de huidige situatie van onze cafés het meeste recht aan doet. Het is een donkere periode voor de speciale cafés die ons zo nauw aan het hart liggen. Het cafégebeuren blijft iets aparts, er vinden interacties plaats die je nergens anders kan recreëren.”

Bier Circus

De ontmoetingen met ‘eendagssoulmates’ die je nadien nooit meer zal horen of zien, de heftige discussies over echt wel mind-bending thema’s, dat laatste biertje dat ontaardt in een nacht vol gefragmenteerde herinneringen en semi blackouts en terug schijtezat uit een café strompelen… Op café gaan is toch nog iets helemaal anders dan een flesje rosé drinken met vrienden in het park terwijl er drones rond je hoofd hangen die aangeven wat wel en niet mag.

Le Verschueren

Au Laboureur

Cobra

Le Pantin

Moeder Lambic

L’Archiduc

La Clef d’Or

Excelsior Stam Cool Café Jette.

Le Monk

Le Petit Lion

Welkom café

Arnaud Ghys (47) bracht onlangs zijn eerste fotoboek uit, Portraits in Jazz. Volg Arnaud ook op facebook en instagram.

Ontdek hier andere Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons een mailtje op beinfo@vice.com

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.