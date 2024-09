De fotograaf van deze verblindende nachtfoto’s kan zien in het donker

Fotograaf Rafaël Herman kan zien in het donker. Vanwege een ongeluk heeft hij in zijn linkeroog een grotere pupil dan de meeste mensen, waardoor er ook meer licht op zijn netvlies valt. Met zijn nieuwste solotentoonstelling The Night Illuminates the Night wil hij anderen laten ervaren dat er in het donker nog heel veel te zien is.

Hoewel de foto’s uit de serie er heel licht uitzien, zijn ze gemaakt in volledige duisternis. De enige lichtbronnen waren de sterren en de maan. Het is dan ook niet gek dat de beelden enigszins vreemd op je overkomen. Ze zijn anders en doen bijna aan als schilderijen.

Tussen 2010 en 2015 heeft Rafaël zijn thuisland Israël vastgelegd. “Ik wilde mezelf blind maken voor mijn eigen land en de bekende plaatsen uit mijn jeugd ervaren alsof ze me vreemd waren.” Zijn speciale techniek zorgt ervoor dat de beelden erg lijken op schilderijen van de Oude Meesters. Hij gaf de foto’s niet bewust deze gekke kleuren. Ze zijn het resultaat van zijn bijzondere werkwijze.

Rafaël Herman, bosco III

“Ik bereken de belichtingstijd waarna ik de foto maak met een camera waar ik zelf aan heb gesleuteld,” zegt hij. “Om dit soort foto’s te kunnen maken moet ik ze helemaal uit elkaar halen. Alleen dan kan ik foto’s maken zonder enig licht en zonder dat ik ze hoef te bewerken.” Herman zegt dat zijn proces ook erg eenzaam is. “Ik moet lang wachten. In het Italiaans heb je het woord attesa, wat staat voor het wachten met een sterke overtuiging dat er iets gaat gebeuren, maar je weet niet wat. De stilte voor de storm.”

Als tiener kwam Herman in een auto-ongeluk waarbij zijn linkeroog verbrijzeld werd. Hij onderging meerdere operaties, waarvan er één meer dan veertien uur duurde. “Ze hebben stukken van mijn oog weer aan elkaar gehecht,” vertelt hij. “Niemand kon zeggen of ik ooit nog zou zien.” In ongeveer een jaar tijd kreeg hij zijn zicht weer terug en nu is het nagenoeg perfect. Hij heeft er wel een uniek oog aan overgehouden: “De pupil is groter waardoor er meer licht in mijn oog komt. Nu ik ook in het donker kan zien, ben ik me er erg van bewust dat er altijd licht in de duisternis is.”

Dit is een mooie gedachte voor op een tegeltje, maar het is ook de basis van de fotografie van Herman. Hij creëert niet zozeer licht in de duisternis, maar laat juist zien dat er in iedere duisternis licht is. “Het is een conceptueel werk over de aard van het zintuig ‘zicht’. Ik laat een realiteit zien die buiten onze perceptie van de werkelijk valt.”

Rafaël Herman, somnum rubrum

Rafaël Herman, felix taeda II

The Night Illuminates the Night is tot en met 26 maart te zien in het MACRO Testaccio in Rome.