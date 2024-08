De foto’s van dit Amsterdamse datacentrum zien eruit als een cyberpunk-droom

Wat mensen wel eens vergeten is dat internet niet een ongrijpbare wolk is in de lucht, maar in de grond is verankerd door een infrastructuur van kabels, raamloze datatorens en rijen groen of blauw verlichte, of in duister gehulde, serverkasten. Vliegverkeer, scheepvaart, nationaal bankverkeer en online communicatie worden er geregeld, en bedrijven als Google, Microsoft, Facebook en Netflix zijn klant. Alles wat met internet te maken heeft, wordt in deze centra verwerkt.

En Amsterdam is een van de belangrijkste datacentra van Europa. Amsterdam groeit al jaren harder dan de grote Europese concurrenten, Frankfurt, Londen en Parijs. De capaciteit in de hoofdstad nam vorig jaar met 30 procent toe. Amsterdam ging daarmee Frankfurt voorbij qua capaciteit en is nu na Londen de nummer twee van Europa.

Videos by VICE

Fotograaf Kas van Vliet ging langs bij Atom86, een datacentrum vlak bij Schiphol, om deze stille motoren van de economie te fotograferen. Zijn werk ziet er uit als een detailstudie van Masamune Shiro’s Ghost in the Shell.