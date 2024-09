Deze Fransman maakt persoonlijke altaren voor je computer

De Franse kunstenaar Marc Lochner heeft een bizarre fascinatie voor de opslagcapaciteit van onze computers. Met zijn Desktop Altars creëert hij Rococo-geïnspireerde bureaubladachtergronden die tot de nok gevuld zijn met sculpturen en vintage meubels. Overal waar je kijkt, vind je op willekeurige plekken kleine, willekeurig geplaatste voorwerpjes die hij animeert in video’s. Hoe zo’n altaar tot stand kwam? Hij vroeg aan verschillende individuen om vijf objecten te selecteren, twee kleuren te kiezen en een favoriet soort architectuur of omgeving te bepalen.



De altaren roepen het gevoel op van die typische PC-spelletjes waarin je zelf je huis moet inrichten. De Parijse kunstenaar zoekt zijn achtergronden, de architectuur en omgeving in een publiek archief of in foto’s van oude boekenwinkels. Vervolgens begint hij te knutselen en plaatst hij 3D-voorwerpen in zijn tweedimensionale ruimtes. Lochner noemt het geheel Mystic Hotel. Zijn altaren dienen dus als een digitale opslagplaats voor fysieke voorwerpen.

De kunstenaar vertelt aan Creators over zijn aantrekking tot het occulte. “Vooral de geschiedenis, methodes en impact op de maatschappij ervan interesseren me,” vertelt Lochner. “Fysieke altaren zitten boordevol meditatieve stimulanten,” zegt hij, “om een bepaalde mentale toestand te bereiken, heeft de geest namelijk een fysieke katalysator nodig, zoals woorden, liederen of geluid. Ik wilde zo’n sfeer creëren, maar dan op je beeldscherm, waar je het gros van je tijd op doorbrengt. Dat wou ik doen door alleen de kracht van beelden te gebruiken. Ik wil dus dat elke keer als iemand naar zijn beeldscherm kijkt, ze erdoor geïnspireerd worden. Uiteindelijk evolueren we allemaal in datgene waardoor we omringd worden, fysiek en mentaal.”

Bekijk hier GIFS van de desktopaltaren:

Bekijk meer werk van Marc Lochner op zijn website.