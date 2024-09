Deze funky houseknaller van Nachtbraker heeft de ziel van Ivoorkust

Een goed kleedje kan de hele kamer bij elkaar brengen. Een goede housetrack kan datzelfde doen met een hele dansvloer. Dat is precies wat Really Ties The Room Together van Nachtbraker kan bewerkstelligen. Het is een funky liedje met een exotische sample, en ook de eerste track van een gelijknamige EP die op 24 oktober verschijnt via het Berlijnse label Dirt Crew Recordings.

Nachtbraker draaide eerder al op de THUMP-stage van ZeeZout, gaf een vlammende set op Into The Woods en vliegt de laatste tijd de hele wereld over. “Ik wilde al een hele tijd een plaat als deze maken,” laat hij ons weten. “Een echte doordouwer. Het probleem is: wanneer ik beslis een plaat in een bepaalde vibe te maken, dan lukt het nooit. Meestal laat ik mezelf gewoon gaan in de vibe waar ik op dat moment in verkeer. Zo ook nu. De vocaaltjes komen van een oude soulplaat uit Ivoorkust, die ik ooit gesampled had en hier gewoon heel fijn in passen.”

We vroegen Nachtbraker eerder al naar zijn favoriete platen. Hij draait vrijdag 21 oktober op de ZeeZout-special van Amsterdam Dance Event.

