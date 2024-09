Deze galerie hangt nu vol met memes

A photo posted by KA5SH (@ka5sh) on Jan 16, 2017 at 7:52pm PST

Het idee van wat kunst is, verschuift en verandert voortdurend. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Maar als het doel van kunst eruit bestaat om op een mooie of creatieve manier menselijke waarden te delen, dan is er nu misschien een medium waar zelfs de meest gefrustreerde kunstliefhebber zich in kan vinden: de meme.

Wat ooit alleen een snelle, visuele manier was om online grappen te maken, is nu verheven tot een kunstvorm die tentoongesteld wordt. Dat is te danken aan ka5sh, een meme-maker op Instagram met meer dan 19.000 volgers. Hij is de curator van de komende tentoonstelling By Any Memes Necessary in Los Angeles.

Het begon als een grapje op Facebook. Hij poste “memes zijn zo leuk, ze zouden tentoongesteld moeten worden in een kunstgalerie”. Niet veel later is de tentoonstelling nu realiteit. Ka5sh is de curator van een expositie met werken van zeven verschillende meme-makers die de huidige politieke, digitale en sociale cultuur aanpakken.

“Ik denk dat als je ironie zou kunnen gebruiken om kunst mee te maken, dat als je er mee zou kunnen schilderen, dat je dan bij memes uitkomt,” zegt ka5sh tegen The Creators Project.

Net als in elke andere vorm van kunst, zijn er volgens Ka5sh in de meme-wereld ook kunstenaars met hun eigen specialismen. Hij heeft daarom geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk aanbod van meme-kunstenaars in zijn tentoonstelling op te nemen. Gothshakira is bijvoorbeeld goed in memes met lange, sociaal-analytische teksten. Scariest_bug_ever duikt in psychische problemen met een zelden geziene openheid. Sensualmemes benadert het medium met een wrang zelfbewustzijn. Als je het zo hoort, klinkt het alsof het gaat over doorsnee kunstenaars.

Sommige memes – vooral populaire memes over zelfspot – zijn een soort 21e-eeuws digitaal zelfportret. Alles is er, zelfs de handtekening.

De werken worden getoond alsof je op Instagram naar ze kijkt, als hommage aan de basis van het nieuwe kunstmedium. Elke muur toont het werk van een bepaalde artiest en is vormgegeven als een profielpagina. De werken bestaan uit een serie memes die al online stonden, maar er hangen ook volledig nieuwe werken. Het onderwerp van de tentoonstelling is “memes gebruiken om met de realiteit om te kunnen gaan”.

By Any Memes Necessary opent op 10 februari in de Junior High Gallery in Los Angeles . Hier vind je meer informatie over de tentoonstelling en de kunstenaars.