Deze galerie wil drank verbieden omdat een lamme Rus een schilderij verwoestte

Kunst doet echt iets met je, weet je? Je staat in het Rijksmuseum en opeens zie je een gigantisch schilderij opdoemen. Het is een zwaan, maar het is niet zomaar een zwaan. Je vrienden willen je naar de uitgang sleuren, want jullie zijn gisteravond allemaal extreem hard naar de klote gegaan en het Rijksmuseum is als de zevende cirkel van de hel voor echte Amsterdammers. En ondanks dat je dringende trek in een snack van de Mac hebt, kun je toch niet weggaan. Het is majestueus. De groenblauwe achtergrond. De boze zwaan. Dat ding is gigantisch. Je bent verlamd. Kunst!!



Dit soort intense ervaringen is niet alleen aan Amsterdamse cultuursnuivers toebedeeld. Een galerie in Rusland heeft besloten om alcohol uit hun café te verbieden, omdat een dronken bezoeker “overweldigd werd door iets” toen hij een schilderij bekeek en het doek dus maar aanviel met een metalen paaltje.

Videos by VICE

Volgens The Drinks Business was de 37-jarige Igor Podporin naar de Tretjakovgalerij in Moskou gekomen om te genieten van Ivan de Verschrikkelijke en zijn zoon Ivan op 16 november 1581, een schilderij van de Russische realist Ilja Repin. Toen hij onderweg was om naar het werk met daarop de krankzinnige tsaar en zijn bloedende zoon te bekijken, stopte Podporin eerst even in het café en besloot hij om een wodka of twee achterover te tikken.

Daarna ging Podporin naar de ruimte waar het schilderij van Repin hing, wurmde hij zich langs de suppoosten, pakte hij een metalen paaltje en sloeg hij de glazen bescherming voor het doek kapot. Het schilderij raakte hierbij ook beschadigd.

Volgens Reuters vertelde Podporin aan de politie dat de wodka zorgde voor een heftige reactie op het schilderij. “Ik kwam om naar het schilderij kijken,” beweerde hij. “Ik wilde weggaan, maar toen belandde ik bij het buffet en dronk ik 100 gram wodka. Ik drink normaal geen wodka en werd overweldigd door iets.”

Podporin hangt nu drie jaar strafcel en een boete van 3 miljoen roebel (ongeveer 41.000 euro) boven het hoofd.

In een verklaring laat de galerie weten dat het doek tijdens de aanval drie keer werd doorboord. “Als gevolg van de klappen werd het dikke glas vernield,” staat in de verklaring. “Er is ernstige schade aangericht aan het schilderij. Het doek werd op drie plekken doorboord in het midden van het doek, waar de tsarevitsj (de zoon van de tsaar) is afgebeeld.”

Zelfira Tregoelova, de directeur van Trekjakov, vertelde aan lokale media dat de galerie het café gaat vragen om geen alcohol meer te schenken.

Ze kunnen stoppen met de verkoop van drank, maar ze kunnen onze gevoelens niet ketenen. *Snikt en denkt aan het zwanenschilderij*

Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram.