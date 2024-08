Er is eindelijk een ‘Rollercoaster Tycoon’ voor wijn

Naast schrijven zijn er denk ik maar twee of drie banen waar ik geschikt voor ben. En dan ga ik er vanuit dat een volwassen persoon het zweet van een professionele basketballer mag opvegen als beroep. Ik ben zeer ongeschikt voor alles waar je gespecialiseerde kennis voor nodig hebt, uitgebreid voor moet plannen en financiële beslissingen voor moet maken. Waar ik een eigenlijk naartoe wil, is dat ik nooit een wijngaard ga hebben en dat Terroir van General Interactive Co. het dichtste bij is dat ik ooit bij mijn droom ga komen.

Maar nu is er dus een computerspel – in de stijl van het legendarische Rollercoaster Tycoon – waar je als speler een wijngaard aanschaft en je je stap voor stap opwerkt toch een echte wijnmaker. Je selecteert en oogst druivenrassen (“van de winterharde cabernet sauvignon tot de fragiele pinot noir), je bottelt de wijn en probeert het eindproduct te verkopen. Ook doorloop je de vier stappen van wijnmaken: pletten, fermenteren, verwerken en rijpen. Volgens de makers van Terroir moet je elke skill perfect onder de knie krijgen.

“Ik realiseerde me dat er geen populaire wijngame voor het grote publiek was,” vertelt creatief directeur Mark Fillion aan Venturebeat. “Ik wist meteen dat ik dit wilde doen, een game maken waarbij spelers de baas zijn over hun eigen wijngaard.”

Volgens wat recensies, is het beheren van de wijngaard enorm moeilijk, vooral vanwege het onvoorspelbare weer in het Franse Bordeaux. “Het kan een jaar niet regenen en het volgende jaar is er geen zon, waardoor het onmogelijk is om de druiven goed rijp te krijgen,” schrijft een recensent. Binnen drie speljaren ben je failliet, allemaal vanwege het weer. (Gek genoeg krijg ik hierdoor respect en sympathie voor elke fles wijn die ik ooit uit de supermarkt heb meegenomen.)

Als je droomberoep wijnboer is, moet je heel veel leren over wijn, van fermenteren tot het verwerken van druiven om er het allerbeste uit te halen. Als je dat doorhebt, kan je virtuele wijngaard wel honderd speljaren oud worden. Dat oog voor detail is volgens Fillion de reden dat professionele wijnmakers er over nadenken om het spel te gebruiken om mensen iets te leren over het maken van wijn.

Als iemand nou een zweet-opveegsimulator maakt, zit ik helemaal goed.