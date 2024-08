Deze gast archiveerde 2 miljoen gigabytes aan porno om de ongelimiteerde opslag van Amazon te testen

Wat betekent ‘ongelimiteerde opslag’ nou eigenlijk echt? Het wordt door veel bedrijven aangeboden als promotie voor hun indrukwekkende opslagcapaciteiten, maar het is bijna nooit werkelijk zonder limieten. Meestal zijn er voorwaarden om je stoute verbruikszucht te temmen, en de meeste gebruikers komen niet eens in de buurt van zulk hoog verbruik.

Redditgebruiker ‘beaston02’ maakte er zijn missie van om het echte limiet van de ongelimiteerde cloudopslag-optie van Amazon te vinden, die in juni stopgezetwerd. Hij besloot het systeem een petabyte aan porno te laten verwerken. Volgens sommigen is beaston02 de reden dat Amazon besloten heeft om de ongelimiteerde opslagoptie te annuleren, maar dat ontkent hij. Even voor de duidelijkheid: 1 petabyte is gelijk aan 1 miljoen gigabytes.

