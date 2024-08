Deze gast archiveerde 2 miljoen gigabytes aan porno om de ongelimiteerde opslag van Amazon te testen

Wat betekent ‘ongelimiteerde opslag’ nou eigenlijk echt? Het wordt door veel bedrijven aangeboden als promotie voor hun indrukwekkende opslagcapaciteiten, maar het is bijna nooit werkelijk zonder limieten. Meestal zijn er voorwaarden om je stoute verbruikszucht te temmen, en de meeste gebruikers komen niet eens in de buurt van zulk hoog verbruik.

Redditgebruiker ‘beaston02’ maakte er zijn missie van om het echte limiet van de ongelimiteerde cloudopslag-optie van Amazon te vinden, die in juni stopgezet werd. Hij besloot het systeem een petabyte aan porno te laten verwerken. Volgens sommigen is beaston02 de reden dat Amazon besloten heeft om de ongelimiteerde opslagoptie te annuleren, maar dat ontkent hij. Even voor de duidelijkheid: 1 petabyte is gelijk aan 1 miljoen gigabytes.

Om zoveel data te verzamelen, schreef beaston02 scripts die publieke webcamshows van een aantal camwebsites opnamen, waaronder CamSoda, Chaturbate en MyFreeCams.

“Mijn neiging om data te verzamelen en te hamsteren is voor mij een groter probleem dan kijken naar porno.”

“Het is bijna alleen maar porno,” vertelde hij mij in een reddit-bericht. “Sinds ik geïnteresseerd raakte in computers, ben ik altijd blijven bijleren. Als iets me boeit, gaat dat leren nog sneller. Je kan me gek noemen, maar vrouwen interesseren me meer dan de meeste andere dingen op het internet, en elke dag wordt in die niche een gigantische hoeveelheid nieuwe data geproduceerd. Dat is ideaal voor dit project.”

Hij zegt dat het vijf of zes maanden heeft geduurd tot hij 1 petabyte aan porno had verzameld, en hij stopte net voordat de teller op 1,8 petabytes kwam te staan.

Hoelang duurt het voordat je 1,8 petabyte aan porno hebt geconsumeerd? Als het video’s zijn in high-definition: bijna 24 jaar. Maar webcamstreams hebben allesbehalve hoge beeldkwaliteit. Een paar welwillende zielen hebben het uitgerekend: een uurtje video in 720p is 2 gigabytes. 1,8 petabyte zou dan 900.000 uur kijkplezier opleveren, oftewel 102 jaar. Als de video’s nog lagere kwaliteit hebben, bijvoorbeeld 480p, is een uur maar 0,7 gigabytes, en het volledige archief van beaston02 dan 293 jaar en zes maanden. Begin maar vast met kijken.

Beeld: Camsoda

Beaston02 vertelde mij dat hij stopte met camstreams opnemen omdat het hem op een bepaald moment niet meer interesseerde. “Ik ken genoeg mensen die mij als een gigantische viezerik of iemand met een pornoverslaving zien, maar dat klopt helemaal niet. Mijn neiging om data te verzamelen en te hamsteren is voor mij een groter probleem dan kijken naar porno.” Hij zegt dat hij de oefening gebruikte om Python- en SQL-databases te leren. Hij leerde ook hoe je in het algemeen met zo veel data omgaat. “Het project heeft gedaan wat het moest doen en ik had de kennis vergaard die ik wilde hebben. Daarna interesseerde het me niet meer.”

Hoewel hij de scripts die de porno verzamelden niet meer laat lopen, heeft hij de code daarvan op GitHub gezet. Een andere reddit-gebruiker, ‘-Archivist’, nam de fakkel van het “Petabyte Porno Project” van hem over. Hij heeft andere hamsteraars verzameld om verder live camstreams op te nemen. Heel de dag, elke dag. -Archivist vertelde mij via een reddit-bericht dat die streams “dagelijks meer dan 12 terabytes produceren”. De hamsteraars hebben nu bijna twee petabytes aan camshows, die opgeslagen worden op de cloud van Amazon, en gemirrord worden op Google Drive. Amazon reageerde niet op onze vragen.

Livestreams opnemen en ze downloaden voor later gebruik is op zich legaal, maar wel moreel bedenkelijk. Sommige mensen vinden dat “deze mensen er zelf voor kiezen om in de belangstelling te staan”, omdat ze gratis, openbare streams doen, maar de meeste gratis cammodellen verdienen hun geld door fooien van hun livekijkers.

Ik vroeg Charley Hart, een cammodel bij CamSoda, wat zij ervan vindt dat mensen streams downloaden zonder hun medeweten. “Ik vind het ergens wel oké,” zegt ze. “Het is wel wat anders als ik het zelf doe – maar het gaat uiteindelijk om toestemming.” Ze zei dat sommige vrouwen liever livestreams doen, omdat hun identiteit daarbij beter beschermd blijft dan bij video’s die op een website komen te staan, en steeds weer opnieuw bekeken kunnen worden. Het zou ook goede reclame kunnen zijn voor een cammodel wanneer haar werk wijdverspreid wordt, maar alleen als de kijkers haar daarna dan specifiek uitkiezen, in plaats van gewoon door te gaan naar de volgende gratis video.

Sommige kijkers downloaden Charleys show terwijl ze kijken, maar altijd met haar toestemming, en de afspraak dat als ze een goede gif of clip kunnen maken van een deel van hun opname, ze die zullen delen met haar, zodat zij zichzelf ermee kan promoten.

“Daarom vragen we mannen om te betalen voor onze porno, omdat ze in feite niet meer naar een pornoproducent gaan, maar naar die ene specifieke vrouw,” zegt Hart. “Het feit dat sommige mannen die fantasie gratis willen krijgen? Ik voel me dan wel gebruikt. Ik geef al zo veel gratis weg…we hebben voor deze baan gekozen, dat snap ik ook wel, maar mensen moeten wel betaald krijgen voor hun werk.”

Beaston02 zei dat mensen hem wel hebben gevraagd om functies toe te voegen om privéshows op te nemen, of shows met geolocatie (die alleen te zien zijn voor mensen in een bepaalde regio). Dat weigert hij. “We hebben allemaal een andere grens voor wat we moreel acceptabel vinden, en dat vind ik te ver gaan, in ieder geval als het gaat om code openbaar maken,” zei hij. “Hoewel ik geen controle heb over wat er later met de opnames gebeurt, vraag ik wel dat content die door de scripts is verzameld niet gedeeld of verkocht wordt op websites.”