Deze gast at binnen een paar seconden een sixpack bier met een bladblazer

In een heldendaad die zowel geniaal als verschrikkelijk dom is, heeft youtuber LA Beast een sixpack bier naar binnen gewerkt in veertig seconden met behulp van een bladblazer. Je kunt de daad bekijken in de video met de logische titel ‘Can A Human Drink A 6 Pack of Beer Using a Leaf Blower in 40 Seconds Or Less?’

Dus, lukt dit? De gestoorde genialiteit ligt ‘m niet in het concept, maar in de uitvoering. LA Beast laat trots zijn apparaat zien, de bladblazer dus, waarvan hij claimt dat het “een kracht van ruim 250 kilometer per uur heeft.” Een speciaal masker moet ervoor zorgen dat er geen druppel bier verloren gaat.

Na 39.13 angstaanjagende seconden komt er een overwinningsboer uit de man die bijna even lang duurt als het atten zelf. “Als ze bij NASA nog wetenschappers zoeken, mogen ze me bellen,” zegt hij en vervolgens, “Ik laat het weten als de inhalator-bladblazer te koop is in mijn merchandise-winkel.”

Dat apparaat kan best handig zijn voor andere gasten. Verrassend genoeg hebben meer mensen geprobeerd om bier te drinken met een bladblazer en dit ook nog eens op YouTube gezet. De hoeveelheid bier die hun mond bereikt is alleen beschamend klein.

De tactiek voordat LA Beast de wereld veranderde met zijn fosburyflop van het bier atten, was om blikjes voor een bladblazer te openen waardoor er een mist van bier ontstaat. Nogal rommelig en niet efficiënt. Het systeem van LA Beast dwingt het bier op een agressieve, maar efficiënte manier het spijsverteringskanaal in.

Met deze geslaagde actie, kan de beste man weer verder gaan met het eten van de heetste pepers die er zijn, hardgekookte struisvogeleieren en het drinken van melk die over datum is, terwijl hij wacht op dat belletje van NASA.