Deze gast dumpt je partner voor je

Een relatie beëindigen is nooit makkelijk. Er is gewoon geen chille manier om een ander mens waar je ooit verliefd op was te vertellen dat je ze, nu je er nog eens goed over hebt nagedacht, nooit meer wil zien. Gelukkig heeft Peter Treichl daar wat op bedacht. Nadat hij jarenlang een relatiebureau had, zag de Oostenrijker een gat in de markt. Treichl dacht: er zijn al heel veel datingservices, waarom zou je niet ook een dumpservice hebben?



Daarom breidde hij zijn datingservice, The Partner Group, uit en begon hij een dienst waarbij je hem kan betalen om het voor je uit te maken met je partner. De twee takken van zijn bedrijf werken ook goed samen: nadat Treichl je huidige partner gedumpt heeft, kan zijn datingservice je helpen om een nieuwe te vinden.

Treichl voelt zich niet schuldig dat hij geld verdient aan zulke precaire en persoonlijke momenten. “Veel mensen dumpen hun partner via WhatsApp of Facebook,” zegt hij. “Dan doe ik het nog een stuk netter.” Ik vroeg Treichl om me wat meer te vertellen over zijn leven als professioneel dumper, en hij vertelde me over zijn ‘dumpdoos’, oudere klanten, en waarom hij altijd ’s ochtends op pad gaat.

PROFESSIONALITEIT

“Een relatie uitmaken duurt niet lang. Ik ga naar iemand toe, bel aan, en zeg dan iets als: ‘Hoi, ik heb een boodschap voor je van je vrouw: het is voorbij.’

Als ik vervolgens uitleg waarom, schieten mensen meestal in de verdediging – ze zeggen vaak dat het niet waar kan zijn. Ik ga altijd ’s ochtends langs. Dat is beter omdat ze dan de rest van de dag hebben om eroverheen te komen. Ik ben er vaak zo vroeg dat mensen nog niet eens zijn aangekleed als ik aanbel. Er was een keer een man die de deur opendeed in z’n hemd, met z’n overhemd in nog in z’n hand. Achter hem stond een naakte vrouw die riep: ‘Wie is dat?’ Mijn bericht kwam niet als een schok; hij had al een nieuwe vriendin gevonden. Zijn vrouw wist dat ook – daarom wilde ze het ook uitmaken.

Sommige mensen lachen als ik het ze vertel, terwijl anderen denken dat er ergens een verborgen camera hangt. Maar uiteindelijk realiseren ze zich allemaal wat er aan de hand is.”

DE PAKKETTEN

“We bieden vier verschillende pakketten aan. Het ‘op staande voet-pakket’ kost 365 euro en is het populairst. Dan hebben we ook nog het ‘laten we vrienden blijven-pakket’ dat even duur is, en het ‘gele kaart-pakket’, wat alleen een waarschuwing is dat het voorbij is als ze nog een keer de mist in gaan.

Tot slot hebben we nog het luxe-pakket, dat tweeduizend euro kost en min of meer onbeperkt is, afhankelijk van wat je wil. Mensen kunnen erg inventief zijn, vooral als ze rancuneus zijn. Zo hadden we een klant die van de relatiebreuk met z’n vrouw een proces van drie weken maakte.”

Peter en zijn dumpdoos

DE DUMPDOOS

“Ik geef iedereen die ik dump een dumpdoos. Daar zit prosecco, chocola, een pakje zakdoekjes en een bon voor mijn relatiebureau in – want, zo vertel ik ook aan mijn doelwitten, niemand zou alleen moeten zijn. Ik werkte twintig jaar lang als koppelaar voordat ik relaties voor mensen ging uitmaken.

In het begin zeiden mensen tegen me dat ze het ongepast vonden dat een relatiebemiddelaar ook een dumpservice begon, maar ik zie het als een totaalconcept – niemand wil alleen zijn, maar je wil ook niet vastzitten in een ongelukkige relatie. En ik ben slechts de boodschapper.”

EEN JAARABONNEMENT

“De drukste tijd van het jaar is rond Kerstmis. Vlak na de feestdagen stranden de meeste relaties. Je brengt opeens veel tijd samen door, waardoor je sneller ruzie krijgt. Er wordt niet aan je verwachtingen voldaan, en dat veroorzaakt stress. Ik heb een keer zeven mensen gedumpt in drie dagen.

Af en toe word ik ook gevraagd om iemand uit een vriendengroep te zetten, alleen maar omdat een van die mensen besloten heeft dat ze eruit moeten. Dat doe ik uit principe niet. Een andere klant die ik heb afgewezen was een 23-jarige man die een jaarabonnement bij me wilde afsluiten. Hij zei dat hij gemiddeld twee tot drie meisjes per maand ontmoette en er een dagtaak aan had om ze allemaal te dumpen. Hij zei dat het makkelijker zou zijn om z’n geweten te sussen als iemand anders dat voor ‘m deed.

Soms bellen mensen me om één uur ’s nachts omdat ze zo overstuur zijn. Een klant belde me een keertje en vroeg of ik het gelijk voor hem kon uitmaken. Hij had twee maanden op een schip op de Noordzee gezeten, en toen hij thuiskwam, kwam hij erachter dat zijn vrouw was vreemdgegaan.”

SLECHTE COMMUNICATIE

“Niet al mijn klanten zijn jong. De oudste was 76, en zijn vrouw, waarmee hij het wilde uitmaken, was 74. De man nam contact met me op omdat zij niet echt meer naar ‘m luisterde en hij daar niet tegen kon. Ze zei alleen nog maar ‘dat is prima, schat’ op alles wat hij zei. Ze communiceerden niet meer. Toen ik bij het huis aankwam, riep hij: ‘Schat, de relatieverbreker is er!’ Zij liep op me af en ik gaf haar de dumpdoos, en zei: ‘Groetjes van uw echtgenoot.’



Ze verdiende het ook niet om alleen te zijn, dus gaf ik haar een bon voor mijn relatiebureau, zoals ik altijd doe. Terwijl ik me omdraaide om weg te gaan, hoorde ik haar zeggen: ‘Schat, ik denk dat we moeten praten.’ Alles is uiteindelijk goed gekomen, en ze zijn nog steeds bij elkaar.



Ik heb veel gevallen gehad waarbij koppels gewoon niet meer goed met elkaar communiceerden. Vaak kunnen ze het niet opbrengen om te zeggen dat ze verliefd zijn op iemand anders. Dat is waarom 80 procent van mijn doelwitten uiteindelijk blij is dat het voorbij is. In mijn eerste zaak ooit opende het doelwit de fles prosecco nadat ik haar gedumpt had, en vierde het einde van haar relatie met me. Ze had al een nieuwe partner op het oog.”



DE TOEKOMST

“In de VS is het al gebruikelijker om je relatiebreuk uit te besteden aan een derde partij. Je hebt daar een opslagbedrijf dat alles voor je regelt: zij sturen een mailtje naar je partner waarin staat waar ze hun spullen kunnen ophalen. Ik zie dat als de volgende stap voor ons. Het past ook gewoon bij het moderne leven – gemak dient de mens, waarom zou dat niet gelden voor relatiebreuken?”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Oostenrijk.