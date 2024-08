Deze gast maakt wietwijn, net als zijn Franse voorouders

In 2015 deed de Franse archeoloog Hervé Delhoofs opgravingen bij Cébazat, een dorpje in het midden van Frankrijk. Daar trof hij een graf aan uit de tweede eeuw voor Christus, met daarin het lichaam van een dertigjarige Galliër en een forse verzameling wijnvaten.

Nu gebeurde dat op zich wel vaker bij de Arverni, de machtige Gallische stam waartoe deze man had behoord. Maar drie jaar geleden kwam archeoloog Nicolas Garnier erachter dat er ook sporen van cannabis in de vaten zaten. “Misschien voegden ze de cannabis wel aan de wijn toe voor de smaak en het psychoactieve effect,” vertelde Garnier destijds aan Le Parisien.

Matthieu Poux, hoogleraar archeologie aan de Universiteit van Lyon en gespecialiseerd in antieke wijn, werd over de ontdekking geïnterviewd door het Franse wetenschapstijdschrift Sciences et Avenir. Hij zei niet verbaasd te zijn en legde uit dat wijn destijds snel kon veranderen in azijn, waardoor mensen er van alles – en dus ook wiet – aan toevoegden om de smaak te verbeteren. Dat betekent niet automatisch dat iedereen er knetterstoned van werd, want de THC komt pas vrij als cannabis wordt verhit. “Maar misschien dat de Galliërs in dit geval wel degelijk zo’n effect wilden bereiken,” zei Poux.

Toen het interview met Poux in april 2018 werd gepubliceerd, hield de Franse wietkweker Raphael De Pablo zich in Canada bezig met medicinale wiet. Hij vond het razend interessant en nam contact op met een bevriende wijnexpert, met wie hij deze drank opnieuw tot leven besloot te wekken. De Pablo is niet de eerste die wietwijn produceert – in de Verenigde Staten en in Spanje waren andere wijnboeren hem al voor – maar hij is wel de eerste in Frankrijk, wat toch best een land van wijnsnobs is.

Begin dit jaar was zijn eerste fles wietwijn een feit: een bordeaux met cannabidiol (CBD). Het recept is vooralsnog een geheim: De Pablo wil er niks over zeggen voordat hij patent heeft aangevraagd. “We halen onze wijn bij een leverancier en daarna doen we ons ding,” wil hij nog net kwijt.

De Pablo haalt de wiet van zijn eigen biologische wietkwekerij, in de buurt van Bordeaux. In Frankrijk is het toegestaan om wiet te kweken met een THC-gehalte van 0,2 procent – dus ruim onder de 14 procent die er normaal gesproken in zit. De wijn van De Pablo is in Frankrijk niet verboden, omdat-ie gemaakt is met wiet die maar een klein beetje THC bevat.

Op het gebied van cannabis heeft Frankrijk een van de strengste wetten van Europa. Afgelopen januari vroeg de regering in een openbare raadpleging of de Fransen vonden dat wiet gelegaliseerd zou moeten worden. Deze raadpleging stopt op 28 februari en zou zomaar de eerste stap richting legalisering kunnen zijn.

De vriend en zakenpartner van De Pablo, die in het wereldje bekendstaat als ‘Papi’, heeft meerdere combinaties van druiven getest om de smaak te perfectioneren. “Het was erg lastig om een balans te vinden tussen de terpenen [smaakmoleculen] van wijn en die van cannabis, die vaak erg overheersend zijn,” zegt De Pablo. Na een paar testrondes koos Papi voor een petit verdot, een blauwe druif die oorspronkelijk uit Bordeaux komt. “Dat leverde een fruitachtige en sterke smaak op.”

Het was niet alleen lastig om de juiste smaakbalans te vinden; ook andere dingen gingen niet altijd van een leien dakje, vertelt De Pablo. Er zijn bijvoorbeeld al drie keer dieven bij zijn wietkwekerij geweest om wiet te stelen, niet wetende dat er hartstikke weinig THC in zit. “Ze schoten een rubberen kogel in de lucht en staken een auto in de fik,” zegt hij. Maar hij wist de dieven op te sporen en won onlangs de rechtszaak die hij tegen ze had aangespannen. “Daarna zijn we verhuisd.”

De Pablo en z’n compagnon zijn nu een batch van vijfduizend flessen aan het produceren, om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Ze hebben hun wietwijn ‘Burdi W’ genoemd – Burdi staat voor Burdigala, de Latijnse naam voor Bordeaux, en de W staat voor wijn. Of voor wiet. Dat mag je van De Pablo lekker zelf bepalen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Frankrijk.

