Deze gast maakte een gelikte commercial om een twintig jaar oude roestbak te verkopen

Dit stuk verscheen eerder op VICE.com US.

Oude Honda’s en Toyota’s zijn prima. Ze doen het altijd, ze kosten bijna niks aan onderhoud en ze blijven heel na een aanrijding. Het zijn al jaren populaire instapmodellen.

Videos by VICE

Maar kennelijk is het tegenwoordig toch wat lastiger geworden om zo’n bak van twintig jaar oud te verkopen. Toen de verloofde van de Amerikaanse filmmaker Max Lanmanhaar Honda Accord uit 1996 tevergeefs probeerde te verkopen, besloot hij haar te helpen. Hij maakte een gelikte commercial waarin hij de bijzonder charmante auto aanprijst.

“Een paar jaar geleden reed ik met mijn [ex-] vriendin Carrie naar Big Sur in Californië om te kamperen,” zegt Lanman tegen NBC. “Terwijl we door het prachtige landschap reden, was het net alsof we door het decor van een autoreclame reden. Toen kreeg ik het idee dat het best wel grappig kon zijn om een gelikte autoreclame te maken voor een oud barrel.”

In de reclame die Lanman voor de Accord maakte zitten alle elementen die je van een autoreclame verwacht (logisch, want hij heeft zelf voor reclamebureaus gewerkt die dit soort commercials maken), behalve dat-ie natuurlijk over een oude roestbak uit de jaren negentig gaat. In plaats van prachtige nieuwe functies van een glanzende nieuwe auto die worden uitgelicht, vertelt de reclame over de persoonlijke en authentieke onderdelen van de auto: rubberen eendjes op de hoedenplank, een kat die je op schoot kunt nemen en een koffiezetapparaat op de bijrijdersstoel.

“Introducing a used 1996 Honda Accord,” zegt de zwoele stem van de verteller, terwijl je luchtopnames ziet van de tweedeurs die over de snelweg rijdt. “Een auto voor mensen die weten wat ze van het leven willen en gewoon een vervoersmiddel nodig hebben. Luxe is een gemoedstoestand.”

Lanmans verloofde heeft de auto op eBay gezet voor een startbedrag van 499 dollar. Nadat de commercial van de auto viral ging, begonnen geïnteresseerden flink tegen elkaar op te bieden. De Honda Accord uit 1996 stond al snel op een bedrag van wel meer dan honderdduizend dollar. eBay haalde de veiling van de site af, omdat ze dachten dat het nep was. Wie wil er nou 150.000 dollar betalen voor een roestbak? Toen eBay doorkreeg dat de belangstelling voor de auto oprecht was, zette ze de veiling weer online. De prijs van de Accord staat nu op 4.300 dollar en loopt nog steeds op.



Kijk zelf maar naar de commercial om te zien waarom die arme zielen zoveel geld willen betalen voor een auto die zo oud is als de film Twister.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: