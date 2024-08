Deze gast moest naar het ziekenhuis door een hap van de heetste peper ter wereld

Waarom zou je überhaupt uit vrije wil een extreem hete peper in je mond stoppen? Hallucinaties, hartaanvallen en ondraaglijke pijn zijn een paar van de bijwerkingen die je kunt krijgen na het eten van de hete pepers. Het voelt bijna net zo erg als 14 seconden naar een conference van Dolf Jansen kijken of de bruiloft van je ex bijwonen zonder date, omdat je moeder te druk is en honden “niet tellen als date.”

In 2016 werd een man in het ziekenhuis opgenomen na een wedstrijdje pepers eten. Deze anonieme 37-jarige had na het eten van ‘s werelds heetste peper, de Carolina Reaper, een zogeheten “donderslaghoofdpijn” gekregen, zo valt te lezen in zijn medisch dossier.

Videos by VICE

The Guardian meldde gisteren dat de man meteen na het eten van de peper begon te kokhalzen en dat hij daarna extreme pijn in zijn nek en z’n hoofd kreeg. Maar het duurde nog een paar dagen voordat zijn hoofdpijn echt ondraaglijk werd en hij opgenomen moest worden in het Bassett Medical Center in New York.

Volgens de British Medical Journal was met een CT-scan te zien dat de slagaderen in zijn hersenen vernauwd waren en dat het waarschijnlijk kwam door die peper. Zijn diagnose luidde: reversible cerebral vasoconstriction syndrome, een zeldzame aandoening waarbij de vaten die bloed naar de hersenen pompen plotseling vernauwd raken.

De Carolina Reaper die deze masochist verorberde, werd voor het eerst gekweekt in Rock Hill in de Verenigde Staten. In 2013 kroonde Guinness World Records het rode monster als heetste peper van de wereld. Dat ding scoort 2,4 miljoen op de Scovilleschaal en dat betekent dat hij ongeveer 300 keer heter is dan de heetste jalapeño.

Nog even één keer die vraag: waarom zou iemand überhaupt zo’n ding in z’n mond stoppen? Zelfs op een brandende fiets over een brandende trein springen klinkt als een beter idee.

Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram.