Deze gast overviel een bank om indruk te maken op Taylor Swift

De meesten van ons hebben wel eens gekke dingen gedaan in naam van de liefde; sommigen gaan een stapje verder. Maar er is waarschijnlijk niemand die zo ver is gegaan (en zo hard heeft gefaald) als Bruce Rowley. De man uit Connecticut bekende aan de politie dat hij een bank had overvallen, naar Taylor Swift’s huis in Rhode Island was gereden, en de buit over haar hek heeft gegooid. Allemaal om indruk op haar te maken.

Volgens de Hartford Courant beroofde Rowley vorige week de bank van Ansonia, in Connecticut, van 1600 dollar. In plaats van er iets leuks voor zichzelf van te kopen, reed hij met piepende banden naar de villa van Taylor Swift – ter waarde van 17 miljoen dollar – in Watch Hill, anderhalf uur verderop in Rhode Island. Daar gooide hij een deel van het geld over het hek, ondanks het feit dat Swifts optrekje letterlijk meer dan tienduizend keer waardevoller is dan wat Rowley te bieden had.

De politie zegt dat Rowley de stunt uithaalde om Swift ervan te overtuigen dat, om wat poëtische woorden te lenen, she belonged with him.

“Het lijkt erop dat hij een aanzoek probeerde te doen,” vertelt lokale politie-inspecteur Patrick Lynch aan de C ourant. “Maar ze was op dat moment niet thuis. Hij zei dat hij een deel van het geld over het hek gooide om indruk op haar te maken.”

Rowley zat opgezadeld met de ondraagelijke pijn van zijn onbeantwoorde love story en hij reed in zijn vluchtauto richting huis, to shake it off. Maar hij was nog niet, hoe zeg je dat, out of the woods: voor hij terug kon keren stopten een paar agenten zijn auto met spijkermatten en arresteerden hem. Hij biechtte zijn actie op, en vertelde de politie dat hij het niet had gedaan met bad blood, maar omdat hij een crush had op de zangeres.

“We wisten nog niet dat Taylor Swift ermee te maken had tot Rowley door de agenten werd teruggebracht naar Ansonia,” vertelt Lynch aan de Courant. “In de auto kwam het er allemaal uit.”

Omdat hij Swift niet zover kreeg met hem te trouwen, wilde Rowley misschien gewoon dat ze een nummer over hem zou schrijven over gefaalde romantiek. Een voortvluchtige die banken overvalt en door de politie achterna gezeten wordt op een achtervolging voor de liefde, is een goede inspiratie voor Swift’s volgende popalbum, of op z’n minst voor een muziekvideo. Maar misschien zal dat alleen gebeuren in Rowley’s wildest dreams .

