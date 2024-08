Deze gast probeert liefde te vinden met zijn eigen blockchain-datingapp

Of je nou je levenspartner zoekt via Tinder, Lexa of Parship: ze naaien je allemaal. Althans, dat beweert Andre Ornish, een jonge, Amerikaanse ondernemer die al acht jaar lang onsuccesvol verwoede pogingen doet zijn levensgezel te vinden op OkCupid. Hij lanceert daarom dit najaar zijn eigen datingplatform, gebaseerd op de technologie achter bitcoin.

Nee, heel veel kan en mag hij er nog niet over zeggen. Maar Andre Ornish, een 26-jarige social entrepreneur uit Californië, weet zeker dat hij de heilige graal in handen heeft. Zijn doel: na acht jaar eindelijk een date vinden. Bijvangst: de markt voor datingapps compleet omverwerpen.

Ornish en ik Skypen met elkaar: ik vanuit een zolderkamer in Rotterdam, hij vanaf een terras in Noord-Londen. Hij is daar op bezoek bij Vinay Gupta, een ICT-investeerder, -ontwikkelaar en -denker die zijn protégé omschrijft als “a charismatic young mad man.” Ze delen het heilige geloof in de mogelijkheden van blockchain en ethereum om bestaande markten te verstoren, en zo de wereld een mooiere plek te maken. Dus ook voor gebruikers van datingapps.

Gupta legt uit: “Andre is geobsedeerd door het idee dat de wereld vol individuen zit, maar dat het heel moeilijk is om op een gegeven moment en plaats de juiste persoon te vinden om mee te praten. Subculturen zijn er amper meer, dus die helpen niet.”

Ornish nieuwste experiment met sociale technologie gaat over blockchain en ethereum. “Ik ben vooral bezig om blockchain en de wereld met elkaar in contact te brengen. Dat zie je momenteel al gebeuren met internet en de wereld. Twintig jaar geleden was het aantal gebruikers heel beperkt. In de normale wereld zag je niets terug van internet. Nu zie je dat juist overal: iedereen kijkt naar zijn smartphone, advertenties bevatten internetadressen en twitteraccounts. Ik voorspel dat in de komende vijf tot tien jaar hetzelfde zal gebeuren met blockchain. En ik wil daar onderdeel van uitmaken.”

Goed. Blockchain. Maar wat heeft dat dan met datingapps zoals Tinder, Grindr, Lexa en Parship te maken? De reden blijkt triviaal als altijd: persoonlijk leed. Van Ornish. Bij het vinden van een partner. Hij zit namelijk al acht jaar op OkCupid, een Amerikaans datingplatform, maar zonder enig succes. Dat ligt volgens hem niet aan hemzelf. “Het platform heeft andere doelen dan de gebruiker. OkCupid wil dat je zo lang mogelijk op het platform zit en betaalt voor premium diensten, terwijl de gebruikers een partner zoekt voor de lange termijn. Maar als het platform dát zou aanbieden, dan verdwijnt de gebruiker. Dus hoe succesvoller de gebruiker is, des te slechter is dat voor het platform.”

Volgens Ornish wordt het platform daarom constant aangepast, zodat gebruikers zo lang mogelijk blijven en ze zoveel mogelijk geld betalen. “Dat doen ze door de algoritmes niet goed genoeg te maken. Je krijgt nét genoeg om te denken dat het werkt, maar niet genoeg om de mensen te vinden die je écht zoekt.”

Motherboard: Dus, wat is jullie oplossing hiervoor?

“Ik creëer een platform waar de doelen van de gebruikers en het platform op één lijn zitten. Neem OkCupid. Ben je daar een populaire gebruiker, dan krijg je dagelijks een dozijn berichten. Jij moet er dagelijks doorheen om ze te filteren en te negeren, de andere partij kan ze heel eenvoudig versturen door te copy-pasten. Wij bieden de optie aan om exact te specificeren hoeveel matches je wilt krijgen, waarna je alleen de berichten krijgt van de meest passende partijen, en nooit meer dan dat.”

En dat is volgens Gupta waar het nut van blockchain om de hoek komt kijken. Want doordat het gedecentraliseerd is, kunnen gebruikers zonder tussenpartij met elkaar in contact komen. En omdat er geen tussenpartij meer is (die eraan moet verdienen, zoals via advertenties), wordt het enige doel om de best passende mensen bij elkaar te krijgen. Ornish vertelt: “En blockchain is de beste manier om deze methode te implementeren.”

De markt voor datingplatformen zit al heel vol. Richt je je op een nieuwe doelgroep, of wil je enkel een beter alternatief zijn voor wat er al is?

“Tinder werkt vooral goed voor mensen die vrijblijvende seks met onbekenden zoeken. Op die markt richten we ons niet, wij richten ons specifiek op het vinden van een partner. Maar dat doen we beter dan eHarmony of Match.com. De incentives van die sites kloppen niet, de interfaces zijn onhandig en gedateerd… Ik kan me geen 24-jarige met serieuze intenties voorstellen die de app van eHarmony of Match.com downloadt op zijn iPhone.”

Mijn eerste reactie op een datingapp via blockchain was ook gelijk: o jee, dit gaat alleen gebruikt worden door nerds die World of Warcraft spelen en een date zoeken.

“Aan de voorkant lijkt onze app heel veel op bestaande dating-apps. Blockchain wordt alleen gebruikt voor de technologie aan de achterkant. Aan de gebruikerskant zul je niet eens weten dat blockchain er ook maar iets mee te maken heeft.”

Maar hoe ga jij hier als ontdekker van deze app geld aan verdienen? Het systeem klinkt autonoom, dus waar kom jij om de hoek kijken?

Gemompel volgt. Ornish en Gupta overleggen met de hand op de microfoon. Ornish biedt zijn excuses aan. “Het project is nog in ontwikkeling, dus dit is alles wat ik er op dit moment over kan vertellen; je moet dus even wachten tot de app later dit jaar gelanceerd wordt.” Wat Ornish wél mag zeggen, is hoe de app gaat heten: Luna.

Wanneer is Luna voor jou een succes? Als je eindelijk, na 8 jaar, zelf een date hebt gevonden?

Er volgt bulderend gelach vanaf het balkon. Arme Ornish. “Ja, inderdaad, het is mijn volslagen eenzaamheid die de creatie van dit datingplatform stuurt. Nee, ik zie dit als een succes als mijn vrienden dit gebruiken en er gelukkig mee zijn. Ik haal de meeste vreugde uit mijn leven als ik betekenisvolle relaties tussen onbekenden kan katalyseren. En doordat ik daarbij blockchain naar de massa breng, is dit project een droom voor mij.”

Hoe weet je zeker dat jouw algoritme om mensen te matchen beter gaat werken dan van de concurrentie?

“Ook daarover kan ik nu nog niets zeggen. Maar neem van me aan: we hebben een team vol ongelooflijk briljante statistici, wiskundigen en sociologen die dit samen ontwikkelen. Ik kan wél zeggen dat we gebruikers zoveel mogelijk controle geven. De app is extreem simpel voor normale gebruikers, maar we bieden ook opties voor power users.”

Dus kan ik kiezen wat voor haarkleur ik zoek? Of kledingmaten?

“Ik wil daar nu nog geen beloftes over doen. Maar er zijn instellingen. Verder is alles nog intern. Je bent ook de eerste journalist die ik hierover spreek. Ik wil pas meer vertellen als we verder zijn en ik heel precies alles kan uitleggen.”

Dat begrijp ik. Precies zijn is ook heel belangrijk om eindelijk je partner te vinden. Dus ik ga ervanuit dat het je uiteindelijk zal lukken.

Wederom klinkt er hard gelach van het balkon. Ornish: “Ja, er zal inderdaad ooit een dag zijn waarop iemand met mij op een date wil. Jullie mogen mij dan als eerste spreken over hoe het was.”

Vrienden maken via Matchpool

Het gaat nog om een prille versie, maar wie naar Matchpool gaat, kan al live experimenteren met de mogelijkheden die blockchain biedt om mensen te ontmoeten. Net als Luna maakt Matchpool gebruik van Ethereum, het netwerk om applicaties te bouwen voor de blockchain-technologie. Maar waar Luna bedoeld is om je levenspartner te vinden, daar richt Matchpool op het vinden van mensen die dezelfde interesses hebben. Bovendien speelt Ethereum een prominente rol in Blackpool, namelijk als betalingsmechanisme om je bij communities aan te sluiten.

Natuurlijk kan dat ook wat te neuken en/of te trouwen opleveren, maar met communities als ‘House music lovers’ en ‘Ethereum Traders’ lijkt het niet direct gefocust op de liefde. Nou ja, niet altijd, want ook ‘SevenTeen) sex’ (1 lid) en ‘Sexy Girls’ (omschrijving: ‘A meeting place for guys seeking to meet girls. Find the right partner for you the easy way.’) behoren tot het assortiment.