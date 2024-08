Deze gast verkoopt al zijn persoonlijke Facebook-data op eBay

Google en Facebook zijn twee van de meest waardevolle bedrijven ter wereld en ze verdienen het grootste gedeelte van hun geld met advertenties. De reden dat deze techgiganten uit Silicon Valley maar liefst driekwart van de Amerikaanse advertentiemarkt in handen hebben, is vanwege de gigantische hoeveelheid data die ze van hun gebruikers hebben. Deze data kan worden gebruikt om advertenties met griezelige precisie te targeten. Deze gebruikersgegevens zijn niet ongevoelig voor misbruik, zoals het Cambridge Analytica-schandaal ons al eerder liet zien. Maar zelfs na de diefstal van de persoonlijke gegevens van 87 miljoen Amerikanen verloor Facebook maar een klein deel van z’n waarde.



Als deze bedrijven aan onze data verdienen en het hen niet lukt om alles veilig te houden, moeten wij dan niet op z’n minst ook een deel van het geld dat ze verdienen krijgen? De 26-jarige Londenaar Oil Frost denkt van wel, en daarom heeft hij afgelopen weekend een advertentie op eBay gezet voor al zijn persoonlijke Facebook-gegevens.

“Er waren de afgelopen week veel e-mails van bedrijven over de AVG, waarin ze zeiden hoe waardevol en belangrijk mijn gegevens voor ze waren,” vertelt Frost me in een e-mail. “Ik besefte dat ik mijn gegevens al jaren aan het verkopen was en besloot dat het tijd was om te cashen.”

In de advertentie op de online veilingsite kunnen mensen vanaf 99 cent bieden op alle persoonlijke Facebook-gegevens van Frost. Hij kreeg zijn data door ze te downloaden met een tool van Facebook. In de advertentie valt te lezen dat het gegevenspakket vol zit met “elke like, post en zinloze comment die ik sinds sinds mijn zestiende maakte,” “foto’s van toen ik nog een pony had en naar Billy Talent luisterde,” en “veel meer, zoals op wie ik stem, de naam van mijn baas en waar al mijn familie woont.”

Dit is niet de eerste internetstunt die Frost uithaalt: hij is de bedenker van Lifefaker, de app waardoor je leven perfect lijkt op social media en Flopstarter een crowdfundingplatform voor slechte ideeën. Maar de meesten van ons zouden wel vier keer achter onze oren krabben voordat we een wildvreemde al onze foto’s van toen we zestien waren zouden verkopen – en al helemaal de adressen van onze hele familie.

Frost vertelt dat hij zich geen zorgen maakt dat er misbruik van zijn gegevens wordt gemaakt. In de advertentie staat: “de koper heeft geen toestemming om mijn identiteit te stelen en een sweatshop te openen,” maar hij vertelt me dat hij er nog niet over had nagedacht dat hij gechanteerd zou kunnen worden met zijn data.

“Ik heb een theorie dat de hoogste bieders eigenlijk allemaal mijn moeder zijn en dat ze me een harde levensles wil leren,” zegt Frost.

Een screenshot van de eBay-advertentie van Frost

Op dit moment zijn er 43 bieders en staat de hoogste bieding op 330 euro. Frost zegt dat hij al het geld wil doneren aan Electronic Frontier Foundation, een prominente nonprofit die vecht voor digitale rechten en online privacy. Het is niet duidelijk of het nou wel zo’n goede deal is om zoveel geld te betalen voor iemands data; Frost zegt dat hij geen idee heeft hoeveel zijn persoonlijke gegevens waard zijn.

“Ik heb het online geprobeerd op te zoeken, maar de artikelen waren heel lang,” zegt Frost. “Daarom vroeg ik het aan het internet.”

Je kunt nog een week bieden op de advertentie van Frost. Leuk voor als je op een vrije middag graag neust in het leven van een vreemde. Veel biedplezier!

