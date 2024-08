Deze gast vluchtte om zijn glas whisky van 1000 euro niet te hoeven betalen

Sommige rijkaards dwepen met de zin: als je je moet afvragen hoeveel iets kost, kun je het niet betalen. Maar mensen als Nick Cooper weten dat het niet uitmaakt hoeveel iets kost, omdat ze de rekening toch niet gaan betalen.

Volgens The Times werd de 21-jarige Brit in de afgelopen weken meerdere keren gearresteerd, omdat hij was weggerend van ontzettend dure rekeningen van restaurants in Washington, DC. Op een van die onbetaalde rekeningen stond een glas Teeling whisky van 1200 dollar, wat omgerekend bijna 1000 euro is. Zijn chaotische maand begon toen hij voor de eerste keer werd opgepakt, omdat hij dronken was en zich wanordelijk gedroeg op de straat voor het Witte Huis.

Nadat hij werd vrijgelaten ging Cooper naar verluidt naar de meest exclusieve hotels in de stad, waar hij allerlei verschillende dure maaltijden bestelde. De rekeningen liet hij vervolgens op andere kamernummers zetten. The Washington Post meldt dat in de loop van de maand de totale schade van zijn schranspartijen opliep tot meer dan 2300 euro.

Bij het Willard Hotel tekende hij zijn cheque van 55 euro met een valse naam en een vals hotelkamernummer, bij de Old Ebbitt Grill zette hij ongeveer hetzelfde bedrag op een geblokkeerde creditcard en er is ook een goede kans dat hij de gast was die meer dan 400 euro aan wijn en oesters bestelde bij het Hay-Adams Hotel, om die vervolgens weer in rekening te laten brengen bij een niet-bestaande kamer.

Zijn pièce de résistance was echter op 23 maart in het Ritz-Carlton. Die avond bestelde hij gegrilde octopus, een lamsrack, een fles rode wijn van 130 euro en dat glaasje whisky van 1000 euro – waarna hij de rekening op de kamer zette van Trey Lyles, een professionele basketbalspeler die op dezelfde dag een wedstrijd in Washington had gespeeld.

The Post meldt dat hij door de politie werd tegengehouden in de lobby van het Ritz-Carlton. Toen hij weigerde om zijn handen uit zijn zakken te halen, werd hij tegen de grond gewerkt. Hij bleek ook nog een fles drank op zak te hebben. Hij werd voor de derde keer gearresteerd en ook deze keer werd hij weer vrijgelaten.

My humorous encounter with the Artful Dodger of Doncaster (who claimed to be from Kensington) stealing expensive drinks from Washington's best hotels has now made the pages of @washingtonpost and @sundaytimesuk. https://t.co/X68OYIWyYb — Michael F. Bishop (@BishopMichaelF) March 31, 2018

“Het was grappig om hem in een paar uur tijd het ene dure drankje na het andere te zien drinken,” zegt Michael Bishop, die dezelfde avond in het hotel aanwezig was, tegen The Post. “Het leek alsof hij er veel van wist.”

Cooper moet op 12 april voor de rechter verschijnen. Wedden dat hij tussen nu en dan zijn hoofd weer in bak met oesters gaat begraven en in zeeën van whisky gaat duiken?