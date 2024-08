We spraken PepeCashMillionaire – de gast die een jacht kocht met Pepe Cash

PepeCashMillionaire woont sinds een paar maanden op een jacht net buiten Vancouver. Hij kan lekker rondkomen dankzij z’n virtuele Rare Pepe-kaarten.



“Ik heb mijn jacht te danken aan de gigantische prijsstijging van Rare Pepe en Pepe Cash afgelopen zomer,” vertelt hij aan Motherboard via Twitter DM. Die stijging “maakte het voor mij mogelijk om de hele herfst en winter Pepes te verkopen en Pepe Cash te verhandelen vanaf deze boot”.

Als we hem bellen stelt hij zichzelf voor als ‘PepeCashMillionaire’. Dit alias gebruikt hij ook op Instagram en Twitter. Hij vertelt wel dat z’n jacht een tweedehandsje was.

Rare Pepes zijn digitale activa in de vorm van verzamelkaarten. Ze kunnen worden verhandeld of verkocht voor Pepe Cash, de cryptocurrency voor fans van Pepe the Frog. De scene is nogal specialistisch, maar daarom niet minder populair: op dit moment zijn er meer dan 1500 verschillende Rare Pepe-kaarten. Waarvan iets meer dan 600 in de Rare Pepe Directory staan.

Veel Rare Pepes zijn – de naam zegt het eigenlijk al – zeldzaam. Sommige kaarten zijn uniek, terwijl er van andere kaarten 100.000.000 exemplaren zijn. De prijs hangt af van de zeldzaamheid en de populariteit. En die populariteit stijgt nogal: in januari 2017 werd de HOMERPEPE-kaart verkocht voor een 400 euro in Pepe Cash. Een jaar later werd de kaart verkocht voor 30 duizend euro.

Uiteraard roept dit verhaal allemaal vragen op. Wat zijn Rare Pepes nou echt? Zijn ze echt miljoenen waard? Hoe ziet je leven eruit als je zakken vol zitten met Pepe Cash?

MOTHERBOARD: Hoe lang doe je dit al?

PepeCashMillionaire: Ik had een vaste kantoorbaan en een geweldig leven, maar ik had het gevoel dat dit het einde van de wereld was. Er was geen spontaniteit meer: ik stond op, ging naar mijn werk en weer naar huis. Dus stopte ik er in augustus 2016 mee.

De volgende zes maanden heb ik denk ik geen euro winst gemaakt met mijn Bitcoin-handeltje — ik ben wel eens in één keer zeven Bitcoins kwijtgeraakt. Het was een complete nachtmerrie. Totdat de Pepes — die ik voor ongeveer niks had gekocht — opeens 20 keer meer waard werden. Ik kon er opeens geld mee verdienen, dus ging ik er rond mei 2017 vol voor – dat was toen Pepe Cash van minder dan een cent steeg naar 10 cent. Dus ik stortte me helemaal op daytraden. En het was eigenlijk heel gemakkelijk.

MELANCHOLIA, PEPENATTI en PEPESAILOR.

Ik ben geïntrigeerd door je bijnaam. Als je zegt dat je PepeCashMillionaire bent, ben je miljonair in PepeCash of miljonair in echt geld?

Zes maanden geleden begon ik mezelf voor grap ‘PepeCash Millionaire’ te noemen. Mijn Pepe Gold Bars hebben ondertussen een marktwaarde van 280 duizend euro waard, en een andere is 320 duizend euro waard en eentje is zelfs 4 miljoen euro waard. Dat is grappig, toch? Het zijn gewoon grappige getallen. Het is niet echt.

In december verdiende ik met de verkoop van minder dan één procent van mijn Rare Pepes de helft van wat ik in een jaar bij mijn oude baan verdiende. Ik ben niet zo goed in wiskunde, maar als ik 99 keer meer kan verkopen dan wat ik hiermee verdiende, weet ik de virtuele waarde van mijn bezit. Het enige probleem is dat er niet genoeg interesse is om alles voor die prijs te verhandelen. Dus ik probeer nu zo min mogelijk uit te geven en betrokken te blijven bij de scene — want zoals altijd, gaat het op een dag weer instorten — en op een gegeven moment ga ik proberen om alles tegen een goede prijs te verkopen.

Het leven van PepeCashMillionaire op zijn jacht.

Hoe ziet het leven van een PepeCashMillionaire eruit?

In de ochtend doe ik altijd een snelle controle om ervoor te zorgen dat er niks geks gebeurd is en dat alles op schema ligt. Als dat zo is, ga ik gewoon mijn leven leven. Misschien komen er wat couchsurfers langs, dan maak ik alles schoon en zet ik de bedden klaar. Of misschien ga ik even langs bij mijn vader en rond 14.00 uur drink ik m’n eerste speciaalbiertje. Ik heb het gevoel dat ik de plicht heb om mijn rijkdom te behouden, om het voort te zetten, om geen kansen te missen.

Hoelang hoop je op deze manier te leven? Wat is je einddoel?

Waar wil ik over vijf jaar zijn? Ik wil een jacht hebben op elk continent. Ik wil vrienden worden met de mensen die ik via couchsurfing heb leren kennen. Die kunnen dan al die jachten onderhouden, zodat ik overal ter wereld heen kan vliegen als ik daar een conferentie heb of een zakelijke vergadering over crypto’s of Pepes. Dan kan ik op mijn eigen jacht verblijven en zeilen met wat vrienden.

Ik hoef geen villa’s of auto’s. Ik wil drijvende huizen die ik overal mee naartoe kan nemen. Ik wil de Pepe scene laten groeien. Ik wil genoeg geld hebben om mijn spullen te betalen — ik heb verder niet veel nodig. Als ik drie jachten op verschillende plekken op de wereld kan betalen, ben ik heel gelukkig. Als we maar een gemeenschap van honderdduizenden mensen hebben die hun politieke ongenoegen kunnen uiten met memes die niet gestopt kunnen worden.

PEPLACEREST, PEPEOPOLIS et THEPEPENATOR.

Hoe verhoudt Pepe Cash zich tot politieke verdeeldheid? Je weet dat Pepe nogal controversieel is?

De meeste Pepe-kaarten zijn vrij onschuldig, maar sommige zijn iets minder onschuldig en er staan dingen op die nogal taboe zijn. Maar je kunt dit soort politieke graffiti niet uitwissen. Er is een kaart genaamd Killary Pepe (een verwijzing naar de samenzweringstheorie over dat de Clintons een politieke tegenstanders hebben laten vermoorden, red.). En je kunt zeggen: “Oh, ze heeft een pistool, dus je moedigt geweld aan.” Maar dat is niet zo.

Ik zou aan een redacteur kunnen vragen om zoiets uit een tijdschrift te halen. Maar je kunt het niet van de blockchain halen. Daarom heb ik er ook zoveel vertrouwen in. Over 100 jaar zullen mensen deze Pepes vinden of ze nog steeds hebben, en ze zullen ze veel te ingewikkelde termen gaan beschrijven. “Hoe kan het dat deze meme hier vandaan kwam kwam?” Er zal zoveel onderzoek naar zijn dat het een eigen onderzoeksveld wordt: een soort meme-archeologie. Het klinkt gek, maar het wordt mogelijk sociale veranderingen via de memesphere te bestuderen.

Ik heb begrepen dat kunstenaar en de kunstwereld ook iets aan de Rare Pepe-technologie kan hebben?

De beste kunstenaars, wiskundigen of crypto-genieën kunnen allemaal Rare Pepes niet namaken. Tuurlijk je kunt er een JPEG of een GIF van maken, maar de enige manier om die Homer Simpson-kaart van 32.000 euro te krijgen is door hem kopen. Het maakt niet uit hoeveel Ferrari’s je hebt of dat je tien huizen bezit, je kunt je eigendom alleen bewijzen door te laten zien dat je de private key hebt.

Waarom heb je het Museum of Modern Pepe geopend?

Altijd als er iets nieuws in de kunstwereld gebeurt, wordt dat eerst genegeerd. Mensen vonden die Campbell’s Soup-blikken van Andy Warhol eerst maar troep en nu worden ze voor miljoenen verkocht. Toen ik in het MoMA in San Francisco meerder installaties voor digitale kunst zag, dacht ik: we hebben ons eigen Museum of Modern Art for Pepes nodig.

Dus brainstormden wat vrienden en ik over het Museum of Modern Pepe, en dachten: waarom kiezen we niet gewoon vijftig Pepes uit om daar te exposeren. Een korte lijst lijst met de beste Pepes – en dan niet per se de duurste exemplaren.

Maar wat is het doel van dit alles?

Iedereen heeft computers, iedereen is online en heeft toegang tot de hele wereld. Waarom moet je naar een museum gaan? Waarom moet je naar een kunstveiling gaan? Waarom moet je ergens heen gaan? Dit hele ding over ergens naar toe gaan om geld te verdienen — in een internettijdperk — is voor mij compleet zinloos. Ik wil alleen naar plekken toe gaan om te socializen met andere mensen, maar ik wil niet reizen voor mijn werk. Ik wil dat het geld naar mij toekomt. Het is nogal egoïstisch, maar waarom zou dat niet kunnen?