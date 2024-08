Deze gebouwen waren te schunnig voor het Louvre

Het Louvre barst van de naaktportretten, maar deze sculptuur in doggystyle ging toch een stapje te ver. Het Parijse museum heeft namelijk besloten om het gebouw van twaalf meter hoog – dat te zien zou zijn op hun jaarlijkse kunstfestival – uiteindelijk toch te weren.

De ‘Domestikator’ van Atelier Van Lieshout heeft de afgelopen drie jaar in Duitsland gestaan. Volgens de New York Times had het zijn thuisbasis al verlaten om in oktober in de Tuilerieën bij het Louvre tentoongesteld te worden. Totdat een paar leden van de commissie van de hedendaagse kunstbeurs Fiac het suggestieve ontwerp zagen en besloten hun uitnodiging in te trekken.

“Online commentaren wijzen erop dat dit werk een grof aspect heeft,” vertelt de directeur van het Louvre, Jean-Luc Martinez, in een brief over de installatie. “Er is een risico dat bezoekers het werk verkeerd opvatten.”

En nu is Joep van Lieshout pisnijdig dat zijn sexy geometrische vormen niet de kans krijgen om in Parijs te staan. De kunstenaar vertelt aan de Times: “Een museum zou een open plek voor communicatie moeten zijn en iets als dit zou niet moeten gebeuren.”

Volgens de website van Atelier Van Lieshout, symboliseert de gigantische sculptuur de macht van de mensheid over de wereld. En daarnaast is het een duidelijke verwijzing naar een van de weinige taboes die er nog zijn: dierenmishandeling. Maar deze idealen mochten niet baten. Degenen die ervoor zorgden dat de sculptuur werd geweerd, zeggen dat het gewoon te grafisch is voor de locatie. Volgens de Times waren vertegenwoordigers van het museum extra op hun qui vive, omdat het industriële seksbeeld precies naast een speeltuin zou komen te staan.

“Het werk zelf is niet echt expliciet”, vertelt Van Lieshout aan de Times. “Het is een hele abstracte vorm. Er zijn geen genitialen te zien. Het is best onschuldig.”

Volgens Van Lieshout zijn er binnen de muren van het Louvre wel heel wat borsten, billen en penissen te zien. Zo had het museum blijkbaar weinig problemen met dit merkwaardige schilderij, van een naakte vrouw die in de tepel van haar zus knijpt.

In maart komt de Domestikator trouwens naar Amsterdam. We verwachten niet dat het voor zo veel opschudding zal zorgen als in Parijs.



Dit artikel verscheen eerder op VICE USA

Update 5-10: Dit artikel is aangepast met juiste verblijfplaats van de Domestikator en er is aangevuld dat het werk binnenkort in Amsterdam te zien is.