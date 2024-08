Deze gebraden kip laat net genoeg ruimte in je buik over voor lentekriebels

De lente was nog niet echt in zicht toen chef-kok Mary Dumont ons een bezoekje bracht in onze testkeuken, maar ze deed flink haar best om ons wat echte lentekriebels te bezorgen. Dumont is de chef-kok en mede-eigenaar van Cultivar in Boston in de Verenigde Staten. De filosofie achter haar menu is meestal “hyper-seizoensgebonden.” Haar restaurant heeft zijn eigen moestuinen, zowel conventioneel als op basis van hydroponie, maar toen ze bij ons langskwam, waren we genoodzaakt om wat producten uit de supermarkt te gebruiken.



Terwijl ze haar mise-en-place deed, kregen we vrijwel meteen een pavlovreactie van alle felroze radijsjes, knapperige sugarsnaps, venkel en alle kruiden. Ook al was het grijs buiten en leek het of het zou gaan sneeuwen, in onze de keuken kregen we al visioenen van warme meidagen en wandelingen over een boerenmarkt.

Videos by VICE

Chef Mary Dumont van Cultivar in Boston plukt kruiden in onze testkeuken.

“Als we maar genoeg duimen, dan wordt het misschien binnenkort al lente,” zegt ze. Terwijl wij wachten tot Moeder Natuur ons eindelijk lekker weer gunt, maakt Dumont een gebraden kip met een heleboel prachtige gegrilde lentegroenten die je doen mijmeren over het lekkere weer dat eraan zit te komen.

Ze begint de kleine kip droog te deppen, gooit er vervolgens extreem veel zout overheen en laat de binnenkant van de hoen ook niet onberoerd. Ze strooit wat peper over de borst, duwt de vleugels achter de hals en bindt de poten aan elkaar. “Besteed niet te veel tijd aan het pekelen en vastbinden van dat ding. Het is prima zo,” zegt ze.

Voordat ze de huid kort in een hete, ovenvaste koekenpan dichtschroeit, wrijft ze de vogel in met wat gehakte tijm en dungesneden knoflook. Ze doet ook een beetje van dit mengsel in de binnenkant van het dier.

Als de huid bruin begint te worden, knalt ze de kip in de oven en begint ze aan de groenten.

Mary bakt de kip een klein beetje aan voordat ze hem in de oven doet

Ze haalt de topjes van een bos radijzen en twee venkelbollen en snijdt ze vervolgens in vieren. Ze snijdt de bovenkantjes af van een handje sugarsnaps en besprenkelt vervolgens alles met wat olijfolie, zout en peper.

Ze doet alle groenten in een hete grillpan en legt ze zo neer dat ze allemaal van die mooie grillstreepjes krijgen. “Piel er niet te veel mee. Draai ze niet een miljoen keer om,” adviseert ze. Als de venkel begint te karamelliseren, de sugarsnaps beginnen te bubbelen en de radijsjes schroeiplekjes krijgen, zijn ze klaar.

Terwijl de kip nog lekker ligt te braden, maakt Dumont een lichte, smaakvolle dressing. Die giet ze over de kip en de groenten heen als alles klaar is. Ze snijdt wat knoflook, veel munt, wat tijm en een grote sjalot en gooit alles vervolgens bij elkaar, met een flinke scheut citroensap, olijfolie en wat zout en peper.

Als de kip een perfect goud korstje en de juiste kerntemperatuur heeft bereikt, is hij klaar. Dumont haalt de kip uit de oven en legt ‘m op een schaal met de gegrilde groenten. Daarna besprenkelt ze het hele gerecht met de dressing.

Omdat het er nog niet lenteachtig genoeg uitziet, schaaft ze er nog wat extra plakjes radijs overheen alsof het parmezaan is. Als finishing touch gooit ze er nog wat venkeltakjes overheen. Het resultaat is een onmiskenbaar lenteachtige versie van iets wat je normaal tijdens de feestdagen eet.

Als we de kip aansnijden, is hij heerlijk sappig en mals. Het zuurtje en het licht kruidige van de dressing contrasteren perfect met de zoute, knapperige huid. Voor deze kip zet je je oven maar al te graag aan. De lente is eindelijk hier.

Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram.