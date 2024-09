Onderga een bijna-doodervaring in deze gigantische tunnel van licht

Als je Terminal binnenstapt, de nieuwste lichtinstallatie van de Poolse kunstenaar Karolina Halatek, voelt het net alsof je een nieuwe dimensie betreedt. Perspectieven veranderen en schaduwen verdwijnen terwijl bezoekers door de lichtgevende tunnel struinen. De installatie is gemaakt voor het lichtfestival Aufstiege in Stuttgart en weegt ruim 2,5 ton. Aan de binnenkant van de cilinder zit zeshonderd meter aan ledverlichting om er een oneindig veld van fel wit licht van te maken.

Terminal is geïnspireerd op de verhalen van mensen die een bijna-doodervaringen hebben gehad. Het werk is een verwijzing naar de ruimte tussen leven en dood, een laatste stop voor we deze wereld voorgoed verlaten. “De titel refereert ook naar een specifieke notie van tijd waarin je – zoals in een luchthaventerminal – niet langer hoeft te haasten en de tijd begint te vertragen en soms zelfs bijna stil lijkt te staan,” vertelt Halatek aan The Creators Project. Dat gevoel van een tijdsvervorming zie je ook terug in veel verhalen over bijna-doodervaringen.

“Het lijkt erop dat tijd in het hiernamaals gewoonweg niet bestaat,” vertelt de kunstenaar. De gigantische lichtinstallatie laat de bezoekers ervaren hoe deze laatste drempel zou kunnen aanvoelen, maar dan zonder het bijkomende gevaar daadwerkelijk te sterven. Terminal klinkt misschien wat eng, maar de installatie is eigenlijk een heel vredig en mooi onderzoek naar sterfelijkheid. Het geeft wel een vreemd gevoel van isolement, terwijl de tunnel je juist omringt met een vlak van wit licht dat oneindig lijkt.

Halatek is het meest bekend van haar mobiele lichtinstallaties. In 2014 maakte ze Scanner Room, een meeslepende installatie die je het gevoel gaf binnenin een hemelse kopieermachine te vertoeven. Meer werk van Karolina Halatek zie je op haar website.