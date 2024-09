Deze guy bouwde een nepnieuwsdetector, Facebook blokkeerde hem

Techcrunch publiceerde een verhaal waarin wordt geclaimd dat Facebook sommige gebruikers een waarschuwing laat zien bij links naar nepnieuws. Nu is gebleken dat niet Facebook deze links plaatst, maar een Chrome plugin genaamd B.S. Detector. De maker van de plugin is de activist en onafhankelijke journalist Daniel Sieradski.

Als deze ironie niet al voldoende reden was voor een interview met de appmaker, dan is het feit dat Facebook de plugin heeft geblokkeerd dat wel.

Waarom heb je een B.S. Detector gemaakt? Is het een reactie op de rol van Facebook in de verkiezingen? Of was het een idee dat al langer broeide?

Ik maak mij zorgen om de misinformatie en de disproportionele rol die nepnieuws speelt in het publieke discour. Je kunt geen geïnformeerde beslissing maken met misinformatie. Ik maakte de B.S. Detector specifiek als reactie op de foutieve claim van Mark Zuckerberg dat Facebook niet in staat is om nepnieuws aan te pakken. Ik gebruikte zijn platform om aan te tonen hoe makkelijk het juist is om dat wel te doen.

Het is heel ironisch dat TechCrunch dacht dat je plugin een feature was van Facebook, denk je niet?

Het is het meest meta van alle meta’s. Nepnieuws over een nepniews pluging. Je zou denken dat ze contact zouden hebben opgenomen met iemand bij Facebook voordat ze het online gooien.

Kun je Motherboard vertellen hoeveel downloads je plugin heeft gehad, hoeveel gebruikers?

Tot nu zijn er 25,000 installaties van mijn plugin geweest.

B.S. Detector in actie tegen een link van InfoWars. Beeld: Motherboard



Kun je vertellen hoe het eruitziet? Hoe bepaalt de plug-in wat betrouwbaar is en wat niet? Bijvoorbeeld, wie bepaalt dat InfoWars onbetrouwbaar is en waarom zou ik die beslissing vertrouwen? Waarom zijn CNN en Fox News wel betrouwbaar?

De lijst met domeinen is samengesteld op basis van verschillende bronnen op het web. Op dit moment werk ik met de opensourcegemeenschap om de lijst door te lopen, sites te classificeren, sites te verwijderen die niet op de lijst horen en sites toe te voegen die er wel op thuishoren. Natuurlijk is dit niet de beste methodologie, ook al is het proces openbaar, dus ik ben op dit moment bezig te overleggen met mediaraden die concretere methodes hebben om sites te classificeren. Hopelijk kunnen we daarmee gaan samenwerken.

Het verschil tussen een website als InfoWars en Fox News is, in mijn ogen, dat InfoWars koppen publiceert over mythische schaduwelites zoals de Illuminati en ‘de nieuwe wereldorde’. Je zult geen serieuze nieuwsbron dat soort onzin zien publiceren. Fox News daarentegen heeft zeker last van gekleurde berichtgeving en verdraait soms feiten om die kleuring kracht bij te zetten, maar ze hebben een serieuze redactie met echte redacteuren en echte verslaggevers. Ze verkloten het soms, soms zelfs met opzet, maar het is niet gewoon een stelletje gasten in een kelder met hoedjes van aluminiumfolie op. Er zijn bepaalde protocollen voor aansprakelijkheid als er foute verslaggeving plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor CNN. Ze verkloten het soms, maar hun hoofddoel is niet om het publiek opzettelijk te misleiden.

De B.S. Detector is geen werktuig voor censuur. Het is een opt-uit dienst en verhindert je niet nepnieuws te lezen. Het biedt alleen een handige waarschuwing aan mensen die graag hun verstand behouden tijdens het lezen van online bronnen om niet alles zomaar als feit aan te nemen. De beslissing welke nieuwsbronnen op te nemen in de app zijn uiteindelijk dus niet zo belangrijk. Ik wil gewoon mensen aanmoedigen om altijd een beetje wantrouwig te blijven.

Denk je dat er een technologische oplossing is voor nepnieuws, of moeten mensen gewoon slimmer worden? Zou de ultieme technologische oplossing niet gewoon zijn mensen te vertellen dat ze hun facebookaccount verwijderen?

Mediageletterdheid is enorm belangrijk en iets dat verplicht onderwezen zou moeten worden in lager en middelbaar onderwijs.

Hoe zal de plug-in verder worden ontwikkeld, stel dat je dat nog wil doen?

Meteen nadat ik het project lanceerde als open source begon ik bijdragen te ontvangen van andere ontwikkelaars om de functionaliteit van de plug-in te verbeteren. De afgelopen weken hebben we zowel de performance als de functionaliteit drastisch kunnen verbeteren. Van een concept is het nu een functioneel product geworden, en we zijn van plan op diezelfde weg te blijven doorgaan. Het liefst zou ik ook een mobiele versie lanceren, maar het ontwikkelen daarvan vereist middelen die ik niet heb. Ik heb een negen-tot-vijfbaantje. Tenzij iemand mij gaat betalen om er fulltime aan te werken, zal het een hobbyklus blijven.

Je hebt een screenshot getweet waarop te zien is dat je plug-in geblokkeerd is. Denk je dat Facebook daarachter zit?

Ik gok dat ik Facebook publiekelijk heb vernederd.

Motherboard heeft contact opgenomen met Facebook om te bevestigen dat het sociale netwerk de plugin inderdaad heeft geblokkeerd. We wachten nog steeds een reactie af. In door Motherboard uitgevoerde tests konden we de waarschuwing bij nepnieuwsberichten wel zien, maar konden we niet linken naar de plug-in op Facebook.