Deze guy gaat elke dag een foto van Jason Segel eten totdat de How I Met Your Mother-acteur een foto van hem opeet

Een wijs man – waarschijnlijk Shakespeare of Dr. Phil – sprak ooit de woorden: je bent wat je eet. Als je een geprinte foto van een acteur eet, op dagelijkse basis, verander je dan in die acteur?

We gaan het binnenkort te weten komen. Een heldhaftige YouTuber, Noah Maloney uit Toronto, is op dit moment waarschijnlijk een foto van Jason Segel aan het wegkauwen. Dat doet hij al voor de zevende dag op rij, met een camera voor zijn smoel. Als we zijn video’s mogen geloven is hij van plan dit te blijven doen tot de dag dat Segel een foto van hem opeet. Een missie die hem, als Jason niet toehapt, misschien wel voor de rest van zijn leven zal blijven achtervolgen.

In een vier minuten durend filmpje is te zien hoe Maloney stilletjes kleine hapjes neemt van een geprint stuk papier met daarop het hoofd van de How I Met Your Mother-ster.

Nadat het het filmpje 16 januari op Youtube werd gepost ging het al snel viral, en inmiddels is het zo’n 350.000 keer bekeken. Gewoon, omdat het kan.

@jasonsegel I am going to eat a picture of your face everyday until you eat a picture of my face. #eatmyfacesegelhttps://t.co/huQqDlXVhx pic.twitter.com/QviHdyfjVW — Noah Maloney (@zestynoah) February 16, 2017

Omdat wij, en jullie zonder twijfel ook, koste wat kost wilde weten wat de drijfveer achter zijn toch wel artistieke videoboodschap is, namen we contact op met Maloney. Hij legde uit dat hij en zijn vrienden “gewoon graag domme video’s maken en dit is toevallig wat eruit kwam. We dachten dat enkel onze vrienden zou entertainen, aan de rest van de wereld hadden we niet gedacht.”

Op de vraag hoe lang hij dit spelletje denkt vol te houden, en of hij zich zorgen baart over zijn gezondheid door op dagelijkse basis inkt en papier in zijn maag- en darmkanaal te stoppen, antwoordde Maloney dat hij Jason’s foto’s zou blijven eten “zo lang dat nodig is. Tot de dag dat Jason mijn gezicht opeet. Gezondheidszorg hier in Canada wordt gesubsidieerd, dus de staat van mijn gezondheid is te irrelevant om er ook maar aan te denken hiermee op te houden.”

De foto die Jason Segel op moet eten om een einde te maken aan deze nachtmerrie.

Toch konden we niet aan de gedachte onderuit dat Maloney een soort van superfan van Jason Segel is. Ook dat ontkent hij. Hij vertelde ons: “Segel is een goeie acteur – ik kon The Muppets best wel pruimen – maar ik kan niet genoeg benadrukken dat hier niets, maar dan ook niets anders dan droog entertainment achter zit.”

Ah, we hebben hier te maken met een nihilist, dachten we. Misschien is hij een of andere gekke kunstperformance aan het opvoeren, waarbij hij de vergankelijkheid van zowel foto’s als roem in de 21e eeuw probeert bloot te leggen? Maar misschien ook niet.

Maloney vertelde ons nog dat hij grootse plannen heeft: voorlopig gebruikt hij nog normaal printpapier maar hij is van plan de uitgeprinte foto’s op verschillende manieren te gaan presenteren. “Ik wil bijvoorbeeld eens een pittige Jason eten.” Op de vraag hoe een Jason Segel-foto smaakt, antwoordde hij: “Het smaakt naar hoop, en papier.”

Oké.

Hoewel de overgrote meerderheid van Maloney’s kijkers skeptisch blijft over of Jason Segel daadwerkelijk zal toehappen om een einde te maken aan deze nonsens, ziet Maloney zelf de zaken positiever in: “Ik denk dat het uiteindelijk gewoon gaat gebeuren. Ik stop niet totdat hij een foto van mij opeet. Als ik sterf is het zijn schuld. Hey, Jason, hoor je me?”

Kan het eten van tonnen printpapier met de afbeelding van een acteur erop hem fataal worden? Zal Noah Maloney uiteindelijk veranderen in Jason Segel op een soort van gedaante-verwisselings-, Freaky Friday-, je-bent-wat-je-eet-manier?

De tijd zal het leren. Tenzij Jason Segel zich opwerpt als onze messias en ons voor eens en altijd verlost van deze onzin.