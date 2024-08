Deze guy werd eruit gegooid bij een Slayer-concert en probeerde terug te zwemmen

Slayer zit momenteel middenin hun afscheidstournee. Fans van de band doen over de hele wereld hun best om, nu het nog kan, zoveel mogelijk shows mee te pikken. De meeste van die fans zijn echter enorme losers in vergelijking met deze guy die er een nat pak (en zijn leven) voor over had om Angel of Death live te horen. De metalwereld draait op toewijding, en er zijn maar weinig dingen zo exemplarisch van die toewijding als deze random dude die eruit gestuurd werd bij het concert van Slayer in Toronto.

Zoals te lezen was op The PRP, werden de foto’s van de man op Instagram gezet door Anthrax-gitarist Scott Ian (die samen met Lamb of God en Testament het voorprogramma verzorgden voor Slayer). Te zien is hoe de man door het ijskoude water van het Ontariomeer zwemt om weer binnen te kunnen komen bij de show nadat hij om onbekende redenen eruit werd gegooid.

Videos by VICE

Mocht je je afvragen waarom iemand zou moeten zwemmen om bij een concert te komen is hier een plattengrond van de Budweiser Stage, waar de show plaatsvond, en de directe omgeving:

Jep, het is letterlijk op een eiland. De enige manier om er te komen is via een brug. De zwemmende man moet echt ten einde raad zijn geweest om in het water te springen en te proberen om zo langs de beveiliging te komen. Volgens Ian en The PRP was het de man helaas niet gelukt om weer binnen te komen. Hij werd behandeld voor onderkoelingsverschijnselen omdat het Ontariomeer een van de minst uitnodigende plekken ter wereld is om in te zwemmen, zelfs als het warm weer is.



Wat hebben we geleerd van deze dappere man?

Zoek je eigen routes in het leven, vooral bij venues met ingewikkelde in- en uitgangen.

Je kunt werkelijk elk obstakel overwinnen.

Je moet niet in het Ontariomeer zwemmen. Het is een fucking koud meer.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op Noisey Canada