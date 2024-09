Deze Hengelose kunststudent leeft al drie weken zonder privacy

Het is vier uur ’s nachts en Jacco Borggreve stommelt naar het toilet. Google’s locatiepijl schuift iets over het scherm, van rechts naar links. Het is maar een klein stukje, maar het is zichtbaar. Even later glijdt de pijl terug: Jacco gaat weer in bed liggen. Dit voelt ongemakkelijk. Hoeveel mensen kijken mee?

Kunstenaar en student Jacco Borggreve (21) uit Hengelo laat zich 24 uur per dag volgen via een locatie-app. We zien waar hij woont en werkt, naar welke sportschool hij gaat en welke kroegen hij bezoekt. De student wil met zijn Greyman Project inzichtelijk maken wat er gebeurt als je geen privacy meer hebt.

