In deze hightech spiegel zie je je gezicht in 3D

De interesse van de Japanse kunstenaar Nobumichi Asai voor het digitaal nabootsen van het menselijk gezicht, heeft al heel wat spectaculair werk opgeleverd. De laatste ontwikkeling in zijn steeds evoluerende techniek is Kagami, een installatie die je gezicht voor je ogen in 3D namaakt. Het is misschien wel de meest geavanceerde spiegel ter wereld.

De spiegel werkt als volgt: een toeschouwer gaat eerst voor een gezichtsscanner staan, zodat er een 3D-model van zijn of haar gezicht gemaakt kan worden. Dan wordt er een replica van het gescande gezicht gemaakt en geprojecteerd op vijfduizend gemotoriseerde staafjes die uit de muur komen. De staafjes schuiven naar voren en vormen zo de contouren van jouw gezicht. Vervolgens worden er op het gezicht nog animaties en visuele effecten geprojecteerd.

Videos by VICE

“Op het gezicht wordt een soort digitale make-up geprojecteerd,” vertelt Asai. “Je ziet onder andere het ochtendgloren, bamboe, vlinders, ijsvogels, Japanse kraanvogels, een zonsondergang, kersenbloesem en een (gouden) maan.”

Het resultaat is verbluffend om naar te kijken. Het meest verrassend is het begin, wanneer je gezicht uit de muur tevoorschijn komt. Bekijk hieronder de video en ga naar de website van Asai om meer van zijn werk te zien.

via Prosthetic Knowledge