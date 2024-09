Deze horrordiscomix van Discodromo brengt de kwade geesten in ons allemaal naar boven

Giacomo Garavelloni en Giovanni Turco zijn al jaren helden in de Duitse clubscene. Sinds 2009 organiseren ze een van de beste gayfeesten van Berlijn: Cocktail d’Amore. Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een platenlabel dat moderne disco en deephouse uitbrengt van acts als Heatsick en Lord of the Isles, naast remixen, edits en producties van Discodromo zelf.

Speciaal voor THUMP maakte Discodromo een spookachtige Halloween-mix, vol met angstaanjagende synths en ijzingwekkende kreten. Ze mailden ons: “Onze eerste gedachte was: hoe griezeliger, hoe beter. Dus pas maar op: veel macabere synths. Je zou hem kunnen samenvatten als: ‘Horror: verleden, heden en toekomst.’ We hebben er een paar klassieke tracks in gezet van absolute legendes als Goblin, Fabio Frizzi en John Carpenter, naast tracks van Cocktail d’Amore Music en tracks die we hebben gevonden of van vrienden hebben gekregen.”

Griezelen geblazen!

TRACKLIST:

Francisco – Introduzione (Slow Motion, 2013) Vs Simonetti / Pignatelli / Moranti – Tenebre Maniac (Spfx Bonus Track 1) (Cinevox, 1982)

Discodromo feat Steev Lemercier – Point De Depart (Unreleased)

Pentagram Home Video – Opening Ttitles (Death Waltz Originals, 2016)

Brassica – Ballo Dei Morti (Cyber Dance Records, 2009)

Biosphere – Biosphere (Origo Sound, 1991) Vs Die Orangen – Diggeedd Space Version 3 (Unreleased)

Mascaras – Jukai (Cocktail d’Amore Music, 2014)

Kris Baha – Autora (Cocktail d’Amore Music, 2017)

Naduve – No Good News (Cocktail d’Amore Music, 2016)

Fabio Frizzi – Zombi 2 / Main Theme (Death Waltz Recording, originally composed in 1979)

Bon Voyage – Presque L’Amazonie (Cocktail d’Amore Music, 2014)

Simonetti / Pignatelli / Moranti – Tenebre (Remix) (Cinevox, 1982)

John Carpenter – The End (Remix) (ZYX Records, 1983)

