Deze ijscoman heeft zo’n hekel aan influencers dat hij ze dubbel laat betalen

Influencers krijgen vaak gratis producten toegestuurd, maar andersom benaderen ze ook weleens een bedrijf om een leuk dealtje te sluiten. Sommige bedrijven krijgen dat verzoek zelfs vrij vaak. Zoals een ijscoman, als het buiten snikheet is en influencers het geen enkel probleem vinden om even een lekker verkoelend softijsje ‘wat exposure te geven’.

Joe Nicchi uit Los Angeles krijgt minstens een keer per week het verzoek of hij gratis ijs wil weggeven, en daar is hij niet zo blij mee. Hij antwoordt althans dat hij “liever op vakantie naar Noord-Korea gaat”, of “nog eerder zijn zaakje in een bijenkorf zou steken”. Afgelopen week was hij er definitief klaar mee.

“Ze vroegen of ik gratis ijs wilde serveren aan een evenement waar zo’n driehonderd man op af zou komen, in ruil voor wat ze altijd maar blijven zeggen: exposure,” zegt Nicchi tegen VICE. “Zo werkt het natuurlijk niet. Ik kan niet zomaar voor niks werken.”

Hij besloot om een bordje te maken met de tekst ‘Influencers betalen dubbel’, en dat aan zijn ijscowagentje te hangen. Daar poste hij een foto van op zijn Instagram, waarbij hij schreef: “Het boeit me oprecht niet of je een influencer bent en hoeveel volgers je wel niet hebt. We zullen je nooit gratis ijs geven in ruil voor een post op je social media. Een ijsje kost letterlijk vier dollar… of nou ja, acht voor jou dan.”

De foto kreeg gelijk veel aandacht op Reddit, en Nicchi kon daar de ironie zelf wel van inzien. “Ik neem influencers op de hak en krijg nu ineens zelf credits op social media. Die snapte ik wel, ja.”

Het komt trouwens niet helemaal uit de lucht vallen dat de influencers vooral Nicchi moeten hebben. In 2014 werd hij nog uitgeroepen tot beste foodtrucker van Los Angeles, en hij is waarschijnlijk ook de enige ijscoman die met zijn naam in Rolling Stone is beland (Bill Murray had namelijk een ijsje bij hem gehaald). Ook de restaurantrecensenten zijn goed over zijn ijs te spreken.

“In het weekend gaan we vaak naar foodtruckfestivals, en ik wil niet arrogant overkomen, maar de rijen zijn daar vaak erg lang,” zegt hij. “We zijn duidelijk vrij populair. Maar dan komt er weer zo’n jonge gast op me af om te vragen waarom ik maar vijfduizend volgers heb. Wat boeit dat nou weer? De rijen zijn eindeloos. Als Instagram morgen zou verdwijnen zou ik nog steeds prima zaken doen. Ik kan er gewoon niet bij dat mensen zoveel geven om zo’n dom getal.”

Nicchi is ook sceptisch over hoe deze influencers überhaupt aan hun volgers komen, zegt hij. “Iedereen kan toch ook gewoon volgers kopen, of likes en comments? Dus wat maakt het dan nog uit? Als jij of ik ook zo 50.000 volgers kunnen hebben voor een paar tientjes, wat is het dan nog waard?”

Daar heeft hij ook wel een beetje een punt. Afgelopen maart maakte het marketingbedrijf Hypetap een analyse van de instagramaccounts van duizenden Australische influencers, en daaruit bleek dat meer dan 13 procent van hen ”meer dan 20 procent” van hun volgers had gekocht. In december kondigde Instagram aan dat ze strenger zouden gaan optreden tegen het kunstmatig verhogen van het aantal volgers. “Mensen gebruiken Instagram om echte ervaringen te delen, en voor oprechte interacties,” schreef Instagram in een persbericht, wat trouwens best het idee geeft dat Instagram zelf blijkbaar niet zoveel tijd doorbrengt op Instagram.

Mocht je nog eens een keer in LA zijn en een ijsje willen halen bij Nicchi, dan kan je dus maar beter je mond houden over je hoeveelheid volgers. “Binnen dertig seconden beginnen mensen met de vraag of ik ze al volg of niet, en daarna vragen ze gelijk of ik een ijsje voor ze heb in ruil voor een story,” zegt Nicchi. “Ben je helemaal betoeterd? Het kost maar vier dollar!”

Als je geen influencer bent, tenminste.