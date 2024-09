Deze illustraties van Pokémon zijn onwerkelijk realistisch

Gisteren was het feest, want het was Pokémondag. 21 jaar geleden veroverde Pokémon de harten van Japanse schoolkindertjes, en dat kon je gisteren vieren. We weten niet of je dat hebt gedaan, maar de hype leeft in ieder geval nog steeds. Fankunst van Pokémon is tegenwoordig een dusdanig genre dat het eigenlijk een eigen antropologische studie verdient. Er zijn stapels kunstenaars die hun eigen draai geven aan Pokéballen of Pokémon, maar vandaag focussen we ons maar op eentje: Hui Ying. In het subgenre van de hyperrealistische Pokémon-illustraties onderscheidt zij zichzelf van de rest met elegantie, haar oog voor detail en een ontzettend vaste hand.

Nu de hype rond Pokémon Go alweer een tijdje is gaan liggen, blaast Ying de Pokémonliefde nieuw leven in met haar tekeningen van de eerste en tweede generatie Pokémons. Ze postte haar kunstwerkjes in de afgelopen drie maanden op Instagram. Net zoals RJ Palmer, een conceptkunstenaar die twee boeken uitbracht met heringebeelde Pokémons, is de Japanse kunstenaar een kei in het creëren van anatomisch correcte fantasiedieren. Hun zorgvuldig gevormde spieren, zachte vacht, glanzende schubben en realistische huid brengen de wezentjes uit onze jeugd op een vreemde manier tot leven.

Voorlopig richt Ying zich vooral op de publieksfavorieten, zoals een Evee, een Lapras, een rode Gyarados of de bekende startpokémons. Kortom, je kent ze wel. Toch is ze ook laaiend enthousiast over haar nieuwste tekening, van Arcanine.

