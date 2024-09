Deze Indiase bloody mary geneest je kater binnen een mum van tijd

We snappen het. Het is zondagochtend, het licht is fel, je hoofd voelt aan alsof je bent overreden door een vrachtwagen en bij het zetten van een paar stappen zak je door je benen.

Gelukkig bestaat er een drankje dat je kan redden van al deze ellende. En het smaakt zelfs een beetje naar een Indiase curry: de Bloody Batra.

Gunpowder, een modern Indiaas restaurant in Londen, gaf ons het recept van hun bloody mary. Het citroensap en de hete saus worden vervangen door Oosterse ingrediënten.

Meng het tomatensap met de wodka en het limoensap, en doe er gemalen Bengaals mosterdzaad en een halve chilipeper bij voor wat pit. Als je er echt zin in hebt, kun je de rand van het glas nat maken met limoensap en er zout en peper overheen strooien. Giet het drankje in een glas, stop de andere helft van de chilipeper erbij en voeg een stukje selderij toe. Dat is beter, nietwaar?