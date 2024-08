Deze Indiase vrouwen maken de kostuums voor Game of Thrones

Op een warme, zweterige dag herinnert John Snows gigantische en met bont beklede mantel ons er vooral aan hoe ver Westeros van India is. De stof van het kostuum is dik – zelfs zo dik dat je er in de buitenlucht mee kan kamperen. Het is van een soort dikke, geweven stof gemaakt. Het kostuum van Ned Stark hangt netjes naast die van Jon Snow aan een kledingrek in een fel verlichte kamer. Starks bruin leren kostuum past ook niet bepaald bij het beeld van een Indiase zomer. We zijn in een fabriek in Noida, een industriestad aan de rand van Delhi die bekend staat om zijn goedkope grond en hoge criminaliteitscijfers.



Rashi Goil is een zelfverzekerde 23-jarige vrouw en werkt voor van het familiebedrijf RS Windlass & Sons. Zij maken props en kostuums voor grote Hollywood-producties zoals Game of Thrones. Ze zit tegenover me aan een lange tafel in een kamer die als showroom en opslagplaats wordt gebruikt. Replica’s van de Longclaw (het zwaard van Jon Snow) en Ice (het zwaard van Ned Stark) liggen voor ons op tafel – ik raak ze aan en voel een zacht latex schuim. Het zwaard wordt gebruikt voor LARPing (Live Action Role Play). “Van een afstand zie je het verschil niet,” zegt ze lachend.



LARP- zwaarden en harnassen in de werkplaats in Noida

Windlass is in 1943 door Goils overgrootvader Ved Prakash Windlass opgericht in Dehradun, een klein dorp aan de rand van de Himalayas. Hij richtte het bedrijf in eerste instantie op om khukris (een Nepalees kapmes) aan het Brits-Indische leger te leveren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bedrijf is nu een van de grootste fabrikanten van zwaarden, schilden, harnassen en verschillende soorten messen voor legers van over de wereld en voor film- en televisieproducties.



In 1996 zette de familie een bedrijf op om kleding uit verschillende tijdsperiodes te maken en fuseerden ze met twee Amerikaanse bedrijven, de Atlanta Cutlery Corporation en Museum Replicas Ltd in Georgia. Deze twee bedrijven richten zich op de zakelijke kant. Productie daarentegen, vindt plaats in India. Voor Game of Thrones ging Pradeep Windlass – die in Amerika werkt – langs op een aantal sets in Ierland om af te spreken met kostuumontwerper Michele Clapton en harnasontwerper Augusto Grassi en om de kostuums van dichtbij te bekijken. De replica’s die in Noida worden gemaakt moeten namelijk zo nauwkeurig mogelijk zijn, van hetzelfde materiaal en met hetzelfde oog voor detail.



Een vrouw aan het werk in de Windlass-fabriek in Noida

Windlass maakte eerder al props voor grote producties als Batman Begins, Chronicles of Narnia, Indiana Jones, Pirates of the Caribbean, The Tudors, Skyfall en The Walking Dead. Ook maakten ze harnassen en helmen voor eerdere seizoenen van Game of Thrones en ze hadden samenwerkingen met films zoals 300, Assassin’s Creed, Gone With The Wind, Kingdom of Heaven, Harry Potter, Lord of the Rings, The Mummy Returns, Troy, en nog veel meer. Maar in India worden ze met name geroemd vanwege hun werk voor Game of Thrones.

“De media in India begon interesse in ons werk te krijgen nadat ze Game of Thrones hadden gezien,” zegt Goil. Voor een land dat meer dan 2000 films per jaar maakt in meer dan 20 verschillende talen, worden samenwerkingen met producties nauwelijks nog als nieuwswaardig gezien en een markt voor officiële merchandise bestaat dan ook bijna niet. Maar hier in India is, zoals in de rest van de wereld, veel aandacht voor de serie. Volgens TorrentFreak staat India op de tweede plek als het gaat om het illegaal downloaden van het zesde seizoen en dragen ze bij aan 9.7 procent van de downloads (Australië staat op de eerste plek).



Rashi Goil naast de kostuums

Het bedrijf heeft weinig klanten in India, ze richten zich volledig op de Amerikaanse en Europese markt. “Toen ik als kind in de fabriek kwam, vroeg ik me altijd of wie die gedetailleerde kostuums en accessoires zou kopen,” zegt Goil. De klanten komen van over de hele wereld en zijn een toegewijd clubje, de meeste zijn verzamelaars en enthousiastelingen.



“Film-merchandise en props zijn een echte niche en hangen af van het succes van de film. We hebben goede tijden gekend met films en producties zoals met Harry Potter en Lord of the Rings, en tegelijkertijd hebben we gevallen gehad waarbij we duizenden dollars investeerden in een project dat totaal niet liep en wij achterbleven met al dat spul,” vertelt Pradeep Windlass, directeur van Altanta Cutlery Corporation, in een email.

Vrouwen aan het werk in de fabriek

Goil geeft ons een rondleiding door zijn showroom, wat een soort fantasiewereld blijkt te zijn. Gewaden, jurken, wambuizen, rokjes, hemden en korsetten in prachtige, theatrale stoffen als satijn, fluweel en zijde zijn allemaal geordend in kledingrekken per tijdsperiode. De meeste kleding is voor Renaissance-beurzen in Europa en Amerika. De Hollywood-merchandise bestaat onder andere uit Jedi-kostuums voor Star Wars, een groene toga – zo eentje als die van Vivien Leigh in Gone with the Wind, en natuurlijk de gehele Harry Potter-collectie, die gretig aftrek vindt.



We krijgen een tour door de werkplaats waar bijna 150 werknemers druk bezig zijn met snijden, naaien en borduren om de laatste hand aan de kostuums te leggen. Rond deze tijd van het jaar – voor Halloween – is het hier waanzinnig, en is de vraag naar kostuums enorm. Een hoeveelheid groene zijden jurken is bijna klaar om op te sturen. Goi beantwoordt snel wat vragen van verschillende mensen. Haar merchandise-manager, Jaya Sayal, is een jonge vrouw die alles weet van de stoffen die worden gebruikt. Ze wijst naar de leren snaren op Ned Starks kostuum: werk waar de vrouwen in deze fabriek gespecialiseerd in zijn. “Al het ingewikkelde handwerk wordt door vrouwen gedaan,” zegt Sayal.



Rashi Goil op werkplaats

Goil vertelt dat haar baan minder romantisch is dan het lijkt. “Mijn vrienden zijn jaloers op het werk dat ik doe, dat ik mij elke dag in deze fantasiewereld kan wanen. Maar het is hard werken. Ik moet nadenken over dingen zoals waar in India ik in godsnaam de parelknopen kan vinden in de maat die ik nodig heb.”



Terwijl ze zich haast naar een afspraak, geeft ze toe dat ze het laatste seizoen van Game of Thrones niet heeft gezien. “Ik heb geen tijd gehad,” zegt ze met een verdrietige glimlach. “Maar ik heb alles opgenomen.”