Deze Instagramaccounts horen thuis in alle grote fotomusea van de wereld

Elke twee weken schrijft schrijver/kunstenaar Jan Hoek over kunst. Deze week schrijft hij over een nieuw genre van fotografie dat ontstaan is op Instagram, en waarbij dagelijkse kiekjes een geheel nieuw en bruisend universum kunnen vormen.

Laat ik beginnen met een bekentenis. Ik vind veel fotografie eigenlijk heel saai.

Videos by VICE

Misschien klinkt dit niet als een heel erge bekentenis, en had je gehoopt op iets met seks in combinatie met een specifieke diersoort, zoals leguanen – maar ik ben zelf een fotograaf, dus het is een beetje als een bakker die zegt dat hij brood vies vindt.

Deze twee soorten foto’s vind ik specifiek saai:

1) De foto’s die in musea hangen

Vaak vind ik ze statisch, afstandelijk en zo conceptueel dat ik niet meer weet waar ik naar kijk. Of ik vind ze zo overgestileerd dat ik me gelijk een fotograaf voorstel die zegt: “Eigenlijk ben ik een schilder, maar dan eentje die schildert met licht en diafragma.” Ugh.

2) Instagramfoto’s

Ik blijf me verbazen hoe op Instagram eigenlijk iedereen die ik ken opeens de ambitie blijkt te hebben om zich net zo glamoureus te profileren als Lieke van Lexmond. Selfies met cocktails in het W Hotel, stillevens van boekweitsalades met granaatappeldressing….ik heb zelfs vrienden die moeilijke boeken schrijven als beroep, maar op Instagram dit gedrag opeens okay vinden!

Toch zijn er zo’n tien mensen op Instagram die ervoor zorgen dat ik er nooit van m’n leven meer weg zou willen. De meeste zijn fotografen die hier een soort nieuwe vorm van fotograferen hebben uitgevonden, waarbij er een mix wordt gemaakt van privékiekjes en echt werk. Het zijn het type fotografen waarbij je als je hun Instagramaccount volgt ziet hoe leuk het is om foto’s te maken, en hoeveel mogelijkheden er eigenlijk zijn in het dagelijks leven om met alles om je heen een heel nieuw universum te scheppen.

Als ik de baas was van alle fotomusea van de wereld, en tentoonstellingen moest maken over waar we heen gaan met de fotografie, dan zou ik gelijk deze tien mensen uitnodigen voor een grote groepsshow. Tot die tijd moeten we het nog even doen met hun Instagramaccounts.

1) Lara Verheijden

instagram.com/laraverheijden



Lara is de onbetwiste Instagramfotokoningin van Nederland. Als ‘echte’ fotograaf schiet ze ook een hoop mode, maar op haar account zie je dat ze met een pervers gevoel voor humor niks anders doet dan de hele dag foto’s maken. Ze heeft twee features die maken dat je uren wilt kijken naar elke foto waar ze zelf op staat. 1: De meest sexy hazenlip van Nederland. 2: Billen zo rond en perzikachtig dat zelfs een homo als ik er direct zijn hoofd in wil nestelen. Maar het is uiteindelijk haar schaamteloosheid en eigenzinnige blik op de wereld die haar de onbetwiste koningin van Instagram maken.



Galeriehouder Gabriel Rolt snapt trouwens al heel goed dat Instagramfoto’s ook kunst kunnen zijn, en toont Lara’s Instagramfoto’s in zijn galerie in Amsterdam in juni.

2) Beigetype

instagram.com/beigetype

Billen zijn ook een belangrijk thema in het account van Beigetype. Hij is, zoals zijn profiel aangeeft, woonachtig in Londen en “gender fluid, race fluid and age fluid”. Zijn profiel staat vol met prachtige naaktfoto’s waar hij bijvoorbeeld geslachtziektes in fotoshopt, maar dan over zijn gehele huid. Ook maakt hij zelf kleren, zoals schoenen van brood en oorbellen van broccoli. En woont hij samen met een slang, wat naaktslakken en misschien ook wel met een vogelspin, die hij allemaal veelvuldig over zichzelf heen laat lopen. Als iemand heeft bewezen dat selfies maken kunst kan zijn, dan is het Beigetype wel.

3) Andre Herring

instagram.com/andreherringart

Andre Herring maakt maskers, schilderijen van maskers en foto’s van zichzelf met maskers op. En o ja, hij schildert of fotoshopt ook maskers over bestaande foto’s heen. Genoeg redenen dus om hem te volgen op Instagram!

4) Mikeextracheese

instagram.com/mikeextracheese

Mikeextracheese is het account van kunstenaar Mike Moonen en eigenlijk heb je op alle foto’s geen idee wat er gebeurt of wat je ziet, behalve dat Mike als een achtjarig kind speelt met alles wat hij in z’n handen krijgt, en er zo prachtige dingen kunnen gebeuren. Je ziet foto’s van mannetjes die in soep verdwijnen, stoelen die veranderd zijn in grote smileys en een heleboel dat niet in woorden te vatten is. Zelf ziet hij zijn werk als “een soort backstage voor mijn dingen”.

De frontstage van Mike Moonen is trouwens vanaf 23 februari te bewonderen in Neverland in Amsterdam.

5) Pourlesmadames

instagram.com/pourlesmadames

Ik weet eigenlijk helemaal niks over dit account. Ze heeft ook maar 41 volgers en 48 berichten geplaatst. Het enige wat ik weet is dat alles wat ze post niks minder dan het puurste goud waard is.

6) Giant Geisha

instagram.com/giantgeisha

Op de helft van de foto’s is Giant Geisha inderdaad gigantisch, want dan loopt hij met zijn stelten door de stad Parijs, soms met Chinees hoedje en Venetiaans makser, maar soms ook zonder. En als we zijn Instagramaccount mogen geloven, komt er binnenkort ook een Hollywoodfilm uit van en over Giant Geisha!

7) Peukenprins

instagram.com/peukenprins

Peukenprins aka Sigarettensukkel Ophelia moet je sowieso al gaan volgen omdat zijn account altijd de leukste namen heeft. Eerder heette hij bijvoorbeeld al Kankerkunstenaar en daarvoor Rodekunstenaar. Die laatste naam komt natuurlijk door zijn knalrode haar, wat hem in combinatie met zijn beugel, rode nagellak en grungetiener voorkomen nu al maakt tot iemand die ik graag als mijn muze zou willen hebben. Maar pech voor mij, hij is al zijn eigen muze.

8) Gikoleenail

instagram.com/gikoleenail

Net als veel anderen in dit lijstje is Gikoleenail een account van een kunstacademiestudent. Waar ‘echte’ fotografen alleen maar heel braaf hun eigen werk (of nog saaier: overzichtsfoto’s van hun exposities) plaatsen, weten kunstacademiestudenten er iets wilders en speelsers mee te doen. Dit account wordt gerund door Niko die fotografie studeert op de kunstacademie in Breda. Ik werd zelf fan door de foto van een kamer die behangen was met plaatjes van porno en vleesgerechten.

9) Snackbarlife

instagram.com/snackbarlife

Op een dag, niet zo heel lang geleden, was er opeens een account dat Snackbarlife heette en dat direct cultstatus genoot. De meest wonderschone foto’s worden er geplaatst die allemaal voortborduren op het prachtige en poëtische thema ‘snackbar’ en alles wat daar intuïtief mee te maken heeft. Wie erachter zit, dat weet nog niemand.

Wel kan ik al bekend maken dat er binnenkort in het Skatecafé in Amsterdam-Noord een heus Kaassouffleest georganiseerd gaat worden!

10) Jail_feet

instagram.com/jail_feet

Deze hele Insta draait om de avonturen van een paar flink getatoeëerde voeten en wat je daar allemaal mee kan doen. En ze beleven wat deze voeten hoor! Ze doen aan bondage, worden nageschilderd, nemen een lekker borreltje, steken kaarsen aan en doen de afwas. Je zou denken dat een account enkel over voeten misschien saai kan worden, maar de persoon achter de voeten is zo vindingrijk dat de foto’s prachtig blijven om naar te kijken.

Ook nog iets leuks dat niet op Instagram staat:

Deze laatste Instagramaccount brengt me trouwens ook op een niet-Instagramblog dat ik graag met jullie wil delen. Het heet Your Dick Looks Greats In Those Heels, en ja, de naam zegt eigenlijk al genoeg.