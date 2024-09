Deze interactieve kaart laat zien wat er gebeurt als we door een asteroïde geraakt worden

Als een ijzerasteroïde met een doorsnee van zo’n 460 meter op Utrecht Centraal Station zou vallen, zouden er bijna 140.000 mensen worden verdampt op de plek van inslag. De krater zou 9 kilometer breed en meer dan een halve kilometer diep zijn. De knal zou even sterk zijn als 9 gigaton TNT, een aantal grootteorders sterker dan de grootste atoombom die ooit is geëxplodeerd. Ik weet dit dankzij een handig programmaatje genaamd Asteroid Launcher, een browser app die aan mensen laat zien hoe vernietigend de inslag van een komeet of asteroïde zou zijn.

Asteroid Launcher gebruikt Apple Maps om satellietbeelden van de aarde in diens simulatie te verwerken. Je kunt de planeet bekijken, de plaats van inslag bepalen en aan een paar schuifregelaars zitten om de perfecte ruimterots uit te kiezen die onze aardbol een vurige verlossing zal geven. Heb je zin om een gouden asteroïde van anderhalve kilometer breed op Flevoland te droppen? Dat kan. De inslagkrater zou 45 kilometer breed zijn.

Eén van de indrukwekkende dingen aan Asteroid Launcher is de verschillende lagen van visualisatie die het heeft. Nadat de asteroïde is geland kun je door een lijstje met statistieken scrollen en de kaart geeft tegelijkertijd ontwikkelingen weer. Ze zouden de vuurbal van de asteroïde die op Utrecht knalt in Brussel kunnen zien. Het grootste deel van de Randstad zou wegbranden. “Bomen vliegen op 117 kilometer van de inslag in de fik,” aldus Asteroid Launcher.

Als je verder naar beneden scrollt zie je hoe een schokgolf van 241 decibel zich vanuit Hoog-Catharijne verspreidt. Huizen storten meer dan 100 kilometer verderop in, puur door de kracht van de schokgolf. De longen van heel Amsterdam begeven het en iedereen in Den Bosch krijgt bloedende oren. Het geluid doodt bijna 800.000 mensen – meer doden dan door de inslag zelf. Alleen Maastricht, Leeuwarden, Groningen en het achterste hoekje van de Achterhoek overleven het, soort van.

Screenshot van Asteroid Launcher.

Het brein achter Asteroid Launcher is Neal Agarwal, een zelfbenoemd ontwikkelaar met een passie voor creatief coderen. “Ik vind het erg leuk om rampscenario’s in mijn hoofd uit te spelen en ik heb altijd al een tool gewild waarmee ik de effecten van een of andere grote natuurramp zou kunnen visualiseren,” vertelt hij aan Motherboard. “Asteroïden zijn een goede keuze omdat hun effecten zo verreikend zijn. Ik denk dat de tool ook kan helpen om mensen meer waardering te laten krijgen voor de noodzaak om asteroïden weg te kaatsen, zoals er bij de DART-missie van NASA gebeurde.”

Er kwam een hoop wiskunde kijken bij dit project. “De simulatie is gebaseerd op artikelen van Dr. Gareth Collins en Dr. Clemens Rumpf,” aldus de informatiepagina van de simulator. Collins is een professor aan het Imperial College in Londen die inslagen bestudeert. Clemens Rumpf is een voormalig technicus bij NASA die een aantal artikelen over asteroïde-inslagen en hun gevolgen voor de mensheid heeft gepubliceerd.

Op Twitter vertelt Agarwal dat hij dacht dat het bouwen van Asteroid Launcher maar een maand zou duren, maar de natuurkunde erachter was gecompliceerder dan gedacht. Uiteindelijk heeft het hele project ongeveer twee maanden geduurd, waarvan de eerste maand aan onderzoek werd besteed.

Agarwal zegt dat het leren van de fysica van de asteroïden het moeilijkste onderdeel was. “De simulatie van asteroïde-inslagen is een heel onderzoeksveld op zich en het kan behoorlijk gecompliceerd worden, soms moeten er supercomputers aan te pas komen om de meest nauwkeurige resultaten te behalen,” zegt hij. “Gelukkig zijn er ook een hoop geweldige hulpmiddelen zoals de wetenschappelijke artikelen van Dr. Gareth Collins die de formules versimpelen en ze toegankelijker maken.”

thought this would be a one month project but asteroid physics is full of equations like this pic.twitter.com/fJFrVEJqYg — Neal Agarwal (@nealagarwal) November 10, 2022

Asteroid Launcher lijkt op Nuke Map, een project waarmee je atoombommen op verschillende plekken op aarde kan laten vallen en de gevolgen kunt bekijken. Maar het is bij Asteroid Launcher allemaal net iets mooier in beeld gebracht; de gevolgen zijn met een kunstenaarsoog uitgetekend. Het heeft gewoon iets om een bulderende vuurbal te zien met lijnen die aangeven vanaf welk punt mensen derdegraads brandwonden oplopen. Het laat de mogelijkheid van een asteroïde-inslag echt voelen op een manier die Nuke Map niet helemaal kan nabootsen. “Nuke Map is een klassieker, ik weet nog dat ik er op de middelbare school mee rotzooide. Het heeft me absoluut geïnspireerd toen ik met dit project bezig was,” zegt Agarwal.

Agarwals website staat vol met geinige webprojecten. Bezoekers kunnen door de diepte van de oceaan scrollen om een besef te krijgen van diens grootte en wat er allemaal onder de golven verscholen ligt, proberen om het geld van Bill Gates op te maken of steeds meer gestoorde trolleyproblemen oplossen.

Volgens Agarwal zijn de reacties op Asteroid Launcher overweldigend geweest. “Het lijkt voor sommige mensen echt een uitlaatklep te zijn; ik heb mensen asteroïdes op hun werkplek of rivale sportclubs zien smijten,” zegt hij. “Mijn favoriete Reddit-comment was ‘Ik heb een hoop plezier gehad in het vinden van een asteroïde die groot genoeg was om mijn werkplek weg te vagen, maar niet mijn appartement’.”

