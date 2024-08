Deze Japanse meloenen zijn voor een recordbedrag van 25.000 euro verkocht

Dit is misschien wel de enige keer in je leven dat het oké is om “mooie meloenen” naar een vreemde te schreeuwen. In het weekend werd een tweetal Yubari-meloenen verkocht voor een recordbedrag van 3,2 miljoen yen (25.300 euro) op een veiling in de Japanse stad Sapporo. De twee meloenen werden gekocht door Shinya Noda, de president van een groente- en fruitverpakkingsbedrijf.

“Ik moest en zou een recordbieding doen,” zei hij na de veiling en hij heeft zich hier ook aan gehouden. De uiteindelijke prijs – meer dan wat een Subaru Outback uit 2018 kost – brak het vorige Yubari-meloenenrecord. In 2016 smeet een winkelier 3 miljoen yen (ongeveer 23.600 euro) over de balk om een paar van de begeerde vruchten te bemachtigen.

Videos by VICE

https://www.youtube.com/watch?v=TNIXwuB6274

Dit was het ongekende hoogtepunt van de veiling, waarbij 508 meloenen werden geveild die waren gekweekt door 8 verschillende boeren uit Yubari, een stad in de Hokkaido-regio, die bekendstaat om z’n meloenen. Deze meloen – die officieel Yubari King heet – die nogal opvalt tussen andere soorten, is verwant aan de cantaloupe die na de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld en geperfectioneerd door boeren in de stad.

Volgens Cooks Info moet elke boer die deze meloenen verbouwt, ze rechtstreeks verkopen aan de Yubari Agricultural Cooperative Association. Deze groep is de eigenaar van het handelsmerk ‘Yubari King’ en zegt dat hun relatie met de boeren ervoor moet zorgen dat elke meloen die deze naam draagt van de hoogste kwaliteit is – en geen namaakmeloen is. (Ja echt, deze meloenen zijn zo populair dat mensen ze proberen na te maken.)

In restaurants in Hokkaido vind je veel all-you-can-eat-meloenbuffetten, maar de vraag naar het fruit is vaak groter dan het aanbod. Afgelopen zomer moest restaurant Melon no Terrace hun verontschuldigen maken aan hun gasten, omdat dat de meloenen op hun openingsdag al op waren. “We vroegen ongeveer 100 mensen om te vertrekken,” vertelde een werknemer van het het restaurant aan de Japanse krant Asahi Shimbun. “Het spijt ons uit grond van ons hart dat we problemen hebben veroorzaakt voor de gasten.” (Het restaurant veranderde snel z’n formule: in vier shifts kunnen dertig gasten nu een uur lang zoveel meloen eten als ze willen, voordat ze beleefd de deur worden gewezen.)

Foto via Flickr-gebruiker Tzuhsun Hsu

Als deze vrucht er niet voor zorgt dat restaurants zich moeten verontschuldigen voor hun ontoereikende meloenvoorraden, worden Yubari-meloenen vaak cadeau gedaan. Je geeft de vrucht met name in juli tijdens ochugen, de Japanse traditie waarbij je een geschenk geeft aan iemand aan wie je veel verschuldigd bent. Shinya Noda geeft zijn extreem dure aankoop ook weg. Hij zegt dat hij zijn meloenen tot het einde van de maand zal tentoonstellen. Daarna worden ze gesneden en weggegeven aan zijn klanten.

Ik voel me nu wel een beetje een arme sloeber door mijn eeuwige gebakkelei met mezelf over de vraag of drie euro niet te veel is voor een cantaloupe van de Appie.



Volg MUNCHIES op Facebook en Instagram.